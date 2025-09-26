Відключення газу та електроенергії: українців попередили, хто в зоні ризику

У деяких населених пунктах не можна допускати відключень, пояснила Юлія Свириденко.

https://glavred.net/economics/otklyuchenie-gaza-i-elektroenergii-ukraincev-predupredili-kto-v-zone-riska-10701659.html Посилання скопійоване

Українців попередили про загрозу відключень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

У населених пунктах біля лінії фронту не можна допускати відключень

Перелік прифронтових територій може бути розширено

Уряд України ухвалив рішення, яке має захистити жителів прифронтових регіонів від відключень електроенергії та газу в майбутньому опалювальному сезоні.

Воно діятиме навіть за наявності заборгованості, що утворилася в умовах воєнного стану. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram.

відео дня

Хто буде захищений від відключень

Свириденко зазначила, що в населених пунктах, які перебувають поблизу лінії фронту, не можна допускати відключень - подача електроенергії та газу має забезпечуватися безперебійно.

За її словами, профільним відомствам доручено розробити чіткі механізми проходження опалювального сезону, виходячи із ситуації в кожному конкретному регіоні.

Також вона додала, що перелік прифронтових територій може бути розширено, щоб більше громадян отримали право на додаткові пільги та захист.

Підвищення тарифів: коли чекати

Зростання цін на газ - це лише питання часу, заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" і член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк.

На його думку, уникнути перегляду тарифів для населення в майбутньому не вдасться - рано чи пізно країні доведеться ухвалити це рішення.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Більше новин:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред