Від 300 до 570 гривень: кому з пенсіонерів доплачуватимуть щомісяця

Марчак нагадала, що в березні в Україні збільшили пенсії громадян, які отримують мінімальні виплати.

Підвищення пенсії в Україні / ua.depositphotos.com

В Україні пенсіонери можуть розраховувати на додаткові доплати щомісяця. Як повідомила перший заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак, на додаткові кошти у розмірі 300-570 грн можуть розраховувати громадяни, чиї виплати не перевищують 10 340 грн.

В Україні пенсіонери віком 70-75 років можуть додатково отримати по 300 грн на місяць. А ось пенсіонерам яким виповнилося 75 років будуть виплачувати по 456 грн, а громадяни старше 80 років – 570 грн.

Марчак нагадала, що "у березні в Україні збільшили пенсії громадян, які отримують мінімальні виплати. Це торкнулося близько 4 мільйонів українців пенсійного віку".

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В цілому, з 1 березня практично всім пенсіонерам в Україні підвищили пенсії. Найменша надбавка склала 100 грн, а максимальна – 1500 грн. Середній розмір підвищення виплат склав 400-500 грн.

У квітні запланована друга індексація пенсій - для працюючих пенсіонерів, які підвищують свій страховий стаж. Розмір підвищення виплат буде розраховуватися індивідуально з урахуванням відразу декількох параметрів.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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