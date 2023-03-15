Пенсія не менше 8 тисяч гривень: після індексації у пенсіонерів будуть нові виплати

Дані розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з яким законом була призначена пенсія.

В Україні з настанням весни зросли розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Яй йдеться в Законі України № 1584-IX "Про внесення змін до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим за 8 тисяч гривень.

Якщо щомісячні розміри пенсійних виплат не досягають таких розмірів, цим особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.

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Пенсії для осіб з інвалідністю учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

для осіб з інвалідністю 1 групи - 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії за попередній рік;

для осіб з інвалідністю 2 групи - 80%;

для осіб з інвалідністю 3 групи - 60%.

Таким чином, з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не може бути нижчим:

для осіб з інвалідністю 1 групи - 13 376,21 грн (до 01.03.2023 - 12 993,56 грн);

для осіб з інвалідністю 2 групи - 10 700,97 грн (до 01.03.2023 - 10 394,85 грн);

для осіб з інвалідністю 3 групи - 8 025,73 грн (до 01.03.2023 — 7 796,14 грн).

Дані розміри мінімальних пенсійних виплат встановлюються незалежно від того, згідно з яким законом була призначена пенсія.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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