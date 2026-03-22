Різке зростання цін на продукти: українцям назвали терміни нового подорожчання

Підвищення цін на пальне спричинить подорожчання всіх товарів і послуг по всій Україні, попередив Зіновій Свереда.

В Україні прогнозують зростання цін на продукти

Прогнозується зростання цін на продукти через паливну кризу у світі

Ситуація ускладнюється високою залежністю від імпортного палива та зовнішніх факторів

В Україні може початися подорожчання продуктів на тлі проблем з паливом, і перші зміни цін, за прогнозами, стануть помітними вже найближчим часом.

Про це в ефірі"Київ24" розповів економіст і доктор соціальної економіки Зіновій Свереда. Він зазначив, що ситуація ускладнюється високою залежністю країни від імпортного палива та зовнішніх факторів, що впливають на його вартість.

"Підвищення цін на паливо спричиняє подорожчання всіх продуктів і послуг по всій Україні. І це відбудеться фактично в найближчі два-три тижні", — сказав експерт.

За його словами, зростання вартості пального автоматично збільшує витрати на виробництво та логістику. Особливо чутливим це може стати для аграрної сфери, де навесні активно використовуються паливні ресурси. Незважаючи на те, що сільське господарство залишається однією з ключових і стійких галузей економіки, воно також опиниться під тиском.

"Аграрії, з одного боку, потребують надзвичайно великої кількості палива навесні для виконання своїх робіт, тому що аграрний сектор є одним із найбільш стабільних, який приносить прибуток державі. Але й він сильно постраждає", — додав Свереда.

Експерт також висловив надію на можливі переговори між США і Китаєм, підкресливши, що світові ціни на паливо багато в чому залежать від політичної ситуації.

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину та яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней та втрату поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів та кондитерських виробів.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

