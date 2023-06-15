Податкова буде виписувати новий штраф: наскільки великий і як уникнути

В Україні тепер за відмову надати відповідь на запит Державної податкової служби загрожує штраф у розмірі 33,5 тисячі грн.

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З кінця квітня за ігнорування запиту податківців передбачені штрафні санкції / колаж фото УНІАН

Українцям за відмову надати відповідь на запит Державної податкової служби загрожує штраф у розмірі 33,5 тисячі грн. Про це повідомляють юристи порталу Liga.net.

Повідомляється, що в рамках закону №2970, який набув чинності з 28 квітня 2023 року, за ігнорування запиту передбачені штрафні санкції.

Співробітники податкової мають право звертатися до громадян з письмовим запитом про надання потрібних відомостей та їх документального підтвердження. Згідно з положенням пункту 73.3 Податкового кодексу України такі запити, які підписані керівництвом контролюючого органу, повинні містити:

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підстава для запиту згідно з вказівкою відомостей, що підтверджують це;

список запитуваних даних і перелік документів, які необхідно надати;

печатка контролюючого органу.

Штраф у розмірі 33,5 тисячі грн (п'ять розмірів "мінімалки") чекатиме за ненадання даних:

відповіді платнику податків за запитом;

неподання або подання не в повному обсязі документів;

іншої інформації.

В окремих випадках за неподання в повному обсязі інформації ДФС накладатимуться штрафи в розмірі однієї мінімальної заробітної плати (6,7 тисячі грн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українцям аж до 1 липня будуть розсилати квитанції на сплату податку на нерухомість. Інформація про податкові нововведення оприлюднена на офіційному сайті Верховної Ради.

Повідомляється, що платити податок потрібно буде за квартири площею від 60 квадратів і за будинки площею від 120 квадратів.

А якщо у людини в наявності у власності об'єкт нерухомості, Загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) і/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

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