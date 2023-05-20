Українцям незабаром підвищать податки: кому доведеться розщедритися

В уряді проголосували за законопроект про перегляд податкових правил.

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Українцям незабаром перерахують податки / Колаж Главред, фото: УНІАН і Korupciya

В Україні до 1 липня змінять оподаткування для фізосіб-підприємців. Для них скасують пільгову податкову ставку в 2% та повернуть документальні перевірки і штрафи.

Якщо рішення скасувати пільги для "ФОПів" приймуть, це дозволить в майбутньому отримати значну підтримку від МВФ, пише Обозреватель.

Раніше в уряді проголосували за законопроект про перегляд податкових правил і підтримали його. Згідно з документом, до 1 липня 2023-го:

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скасують податок 2% для "ФОПів" третьої групи (повернуть 5%);

"ФОПи" першої та другої груп зобов'яжуть платити єдиний податок;

повернуть документальні перевірки та штрафи за порушення податкового законодавства;

штрафуватимуть за відсутність РРО.

Нагадаємо, популярна українська фінустанова Monobank з 1 вересня 2022 року підвищило тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

Пізніше економіст Ілля Несходовський заявив, що своїми атаками на об'єкти критичної інфраструктури Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ, але повністю "покласти" банківську систему у країни-окупанта не вийде. У зв'язку з цим українцям, які звикли користуватися картками, краще завжди мати плюс-мінус тижневий запас готівки.

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