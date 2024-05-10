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Податок на нерухомість 2024 - як платити і скільки за кожен "квадрат"

Дмитро Відоменко
10 травня 2024, 19:05
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У 2024 році в Україні власники відносно великих квартир і будинків мають сплатити податки на нерухомість.
Нерухомість
Податок на нерухомість 2024 року - за що доведеться платити громадянам/ колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

У 2024 році в Україні власники відносно великих квартир і приватних будинків повинні сплатити податки на нерухомість. Максимальний розмір податку становить 100,5 грн за кожен "зайвий" квадратний метр. Про це повідомляє портал "Обозреватель".

За словами експертів, податок стягуватимуть тільки за площу, що перевищує встановлені норми для квартир (60 квадратних метрів) і будинків (120 квадратних метрів).

Норми оподаткування нерухомості

Згідно з Податковим кодексом України, українці зобов'язані платити податок на нерухомість тільки в тому разі, якщо володіють нерухомістю, площа якої перевищує встановлені норми. Норма для квартири становить 60 квадратних метрів, а для будинку - 120 квадратних метрів. Податок нараховується лише за надмірні квадратні метри, тобто за кожен "зайвий" метр площі, що перевищує встановлену норму.

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Однак, окрім податку на нерухомість, українці також зобов'язані заповнювати декларації та сплачувати податки за додатковий дохід. Це може стосуватися не лише доходів від підприємницької діяльності, а й прибутків від здачі нерухомості в оренду, які мають враховувати власники житла.

Що таке Державна податкова служба України?

Державна податкова служба України - центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Служба реалізує:

  • державну податкову політику;
  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Як рахується податок на нерухомість

Розмір податку на нерухомість розраховується за формулою: (площа нерухомості - нормативна площа), помножена на ставку податку. А вона, своєю чергою, встановлюється місцевими органами влади і не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати, яка була встановлена на 1 січня звітного року.

Розглянемо приклад розрахунку податку на нерухомість для жителя Києва з квартирою загальною площею 65 квадратних метрів. За максимальної ставки податку (саме така встановлена владою Києва), що становить 1,5% від мінімальної зарплати (100,5 грн), сума податку розраховується так: (65 кв. м - 60 кв. м) помножена на 100,5 грн = 502,5 грн.

Податок 18% на перекази з картки на картку

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Щоправда, трохи пізніше нардеп Данило Гетманцев таку ініціативу категорично спростував.

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