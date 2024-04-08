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Податок на нерухомість-2024: скільки доведеться платити за кожен квадрат житла

Дмитро Відоменко
8 квітня 2024, 11:54оновлено 8 квітня, 12:39
У 2024 році в Україні власники відносно великих квартир і приватних будинків мають сплатити податки на нерухомість.
Монети, податки
Як правильно заплатити податок на нерухомість-2024 / колаж фото УНІАН

У 2024 році в Україні власники відносно великих квартир і будинків мають сплатити податки на нерухомість. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозреватель".

Максимальний розмір податку становить 100 грн 50 коп за кожен "зайвий" квадратний метр, але плата стягується тільки за площу, що перевищує встановлені норми - для квартир (60 "квадратів") і будинків (120 "квадратів").

Згідно з Податковим кодексом України, українці зобов'язані платити податок на нерухомість тільки в тому разі, якщо володіють нерухомістю, площа якої перевищує встановлені норми. Норма для квартири становить 60 квадратних метрів, а для будинку - 120 квадратних метрів. Податок нараховується лише за надмірні квадратні метри, тобто за кожен "зайвий" метр площі, що перевищує встановлену норму.

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Однак, окрім податку на нерухомість, українці також зобов'язані заповнювати декларації та сплачувати податки за додатковий дохід. Це може стосуватися не тільки доходів від підприємницької діяльності, а й прибутку від здачі нерухомості в оренду, які повинні враховувати власники житла.

Як рахують податок на нерухомість

Розмір податку на нерухомість розраховується за формулою: площа нерухомості - нормативна площа, яка помножена на ставку податку. Ставка податку встановлюється місцевими органами влади і не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року.

Квитанції на сплату податку на нерухомість надсилають громадянам поштою до 1 липня, а сплата має здійснюватися протягом наступних 60 днів. Якщо квитанція не надійшла, наприклад, через технічну помилку, то заплатити все одно доведеться, тож власникам "великого" житла, які не отримали "платіжки", краще звернутися до Податкової служби самостійно.

Що таке Державна податкова служба України?

Державна податкова служба України - центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Служба реалізує:

  • державну податкову політику;
  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Податок 18% на перекази з картки на картку

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Щоправда, трохи пізніше нардеп Данило Гетманцев таку ініціативу категорично спростував.

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