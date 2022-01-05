На АЗС "злетіли" ціни на паливо

Заправлятися знову стало дорожче / УНІАН

Ряд українських мереж АЗС у середу, 5 січня, оновив ціни на бензин і дизельне паливо.

Як повідомили в Консалтинговій групі А-95 з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів на WOG і ОККО бензини марки А-92 і А - 95 подорожчали на 1 грн/л-до 31,49 і 31,97 грн/л, пише Enkorr.

Дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 66 коп./л, тобто, до 30,82 грн/л.

Зокрема, на станціях мережі Shell бензини "злетіли" в ціні на 0,9-1 грн / л :

бензин А-92 - до 31,49 грн / л,

бензин А-95 - до 31,97 грн/л.

А ціна ДП зросла на 66 коп./л – до 30,82 грн/л.

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В мережі SOCAR бензини подорожчали на 1-1, 19 грн/л.

KLO, "паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт" Mango та інші підвищили ціни на паливо від 0,3 до 1 грн/л.

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

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