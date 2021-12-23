Ціни на бензин зросли на АЗС: скільки коштує паливо

Ціни на бензин в Україні / pixabay

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 23 грудня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися.

При цьому, за даними моніторингу Консалтингової групи А-95, автогаз подорожчав на 1 копійку.

Середні роздрібні ціни на паливо

на бензин А-92 складають 29,45 гривень за літр (0,00 гривень),

на бензин А-95 - 30,22 гривень за літр (+0,04 гривень),

на дизельне паливо - 29,42 гривень за літр (0,00 гривень),

на автогаз - 19,06 гривень за літр (+0,01 гривень).

В Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 грудня.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 19 копійок з 25,78 гривень до 25,97 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 3 копійки з 23,13 гривень до 23,16 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,97 гривень за літр, дизельного палива - 30,16 гривень за літр.

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Нагадаємо, в Україні стало дешевше заправляти машину. Ціни на паливо знижувалися майже протягом двох тижнів і нарешті стабілізувалися.

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