УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливо

22 грудня 2021, 16:33

Мінекономіки оновило граничну вартість бензину і ДП.

Заправка
Заправки знову піднімуть ціни на бензин і ДП / УНІАН

У середу, 22 грудня, Міністерство економіки України опублікувало нову середню вартість бензинів і дизпалива. На підставі цих показників буде вираховуватися гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, середня вартість бензину встановлена в розмірі 25,97 грн/л, а дизпалива - на рівні 23,16 грн/л.

Тобто, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна бензину на АЗС не повинна перевищувати 30,97 грн/л, а дизпалива – 30,16 грн/л.

Нагадаємо, раніше паливо для автомобілів в Україні дешевшало стрімкими темпами. Останній показник зниження ціни був зафіксований 18 грудня. На той момент бензин ДП подешевшали на 10-40 копійок за літр.

Держрегулювання цін на паливо

Як відомо, 14 травня поточного року Уряд України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

У документі встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Розрахунки здійснює "Нафтогаз України". Він надає їх Мінекономіки не пізніше третього числа кожного місяця. А середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до п'ятого числа кожного місяця.

viber
АЗС ціни на нафту ціна нафти ціна бензина новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливо». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ретроградна Венера 2021: Овнам - переживання, Дівам - випробування, Водоліям - інтригиРетроградна Венера 2021: Овнам - переживання, Дівам - випробування, Водоліям - інтриги Швидка допомога для орхідей та інших кімнатних квітів: копійчаний спосіб врятувати рослину, що гинеШвидка допомога для орхідей та інших кімнатних квітів: копійчаний спосіб врятувати рослину, що гине Гороскоп на сьогодні 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпекаГороскоп на сьогодні 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпека Гороскоп на сьогодні 20 грудня 2021: Левам – знаки долі, Скорпіонам - суперники, Козерогам - втратиГороскоп на сьогодні 20 грудня 2021: Левам – знаки долі, Скорпіонам - суперники, Козерогам - втрати Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняФінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везіння
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
17:02

Імплементація REMIT у повній версії є ризикованим кроком - експерти

16:58

РФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данілов оцінив ймовірність наступу МосквиВідео

16:33

Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливоВідео

16:25

Завалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопадВідео

15:49

Вчені виявили несподівану небезпеку неправильної ходьби

Реклама
15:41

У Запорізькій області чоловік зарізав людину і возив тіло на велосипеді по містуВідео

15:37

"Погрожував зарізати бензокосою і бив дітей": 16-річна дівчина побила вітчима подруги, він помер

15:33

Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра

15:31

"Слуга народу" обматюкав патрульних через зупинку його авто: з’явилося відео скандальних розбірокВідео

15:03

Смачніше ніж Олів'є: неймовірно простий і смачний салат на Новий рік 2022Відео

15:00

"Слуга народу" відірвалася від партії Порошенка: новий партійний рейтинг

14:37

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

14:18

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:04

Прямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо ДонбасуВідео

13:52

"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за ковідну тисячу можна буде купити лікиВідео

13:21

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

13:17

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиВідео

12:54

Зміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для ТельцівВідео

12:48

Угода США та Росії з безпеки у Європі: Лавров назвав терміни початку перемовинВідео

Реклама
12:30

Прикмети на 23 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

12:20

Кинули на голови бетонну плиту: у Дніпрі компанія молодих людей жорстоко вбила двох безхатьків

12:14

У Києві за програмою Зеленського цілодобово і без вихідних добудовують Дарницький міст

12:04

Конституційний суд визнав законною заборону в Україні серіалів і фільмів з РФ

12:01

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

12:00

Скандал в інфекціонці Миколаєва: головлікаря Федорову, яка просила кисень і гроші, звільнили

11:22

Найкрутіша пластика, але є недолік: пластичний хірург вказав на нюанс на обличчі Софії Ротару

11:21

НАТО привело у підвищену боєздатність Сили швидкого реагування на тлі російської загрози – ЗМІВідео

10:55

Найсмачніша бюджетна закуска на Новий рік 2022: готувати дуже швидкоВідео

10:27

У Львові багатодітна жінка народила 16-го малюка

10:10

У переповненому дітьми готелі під Вінницею сталася пожежа, загинула 19-річна дівчинаФотоВідео

09:55

"Шкіра стала товстіша": Олена Кравець розповіла, як змінився Зеленський за час президентстваВідео

09:40

Хотіла губи-"вареники": у Дніпрі школярка вколола олію і ледь не залишилася без частини обличчяВідео

09:25

Вугілля, Порошенко і війська на кордоні: іронія, що ж ти робишПогляд

09:00

Що подарувати на Новий рік 2022: ідеї особливих подарунків для всієї родини новости компании

08:35

Коронавірус 22 грудня: в Україні за добу понад 6 тисяч нових хворих і 301 смерть

08:33

"Швидкість зараження Велика": у ВООЗ розповіли, у скількох країнах знайшли Омікрон

08:33

Гороскоп на сьогодні 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощіВідео

08:10

Черепно-мозкова травма та розхитані зуби: у Рівному побили фельдшера швидкої, який приїхав на викликВідео

07:36

Дієтолог пояснила, який алкоголь і скільки варто пити в новорічні святаВідео

Реклама
07:32

Чим замінити майонез в салатах Олів'є та Оселедець під шубою й чи варто це робити - відповідь дієтологаВідео

07:03

Ім'я Анна (Ганна): значення, доля і сумісність з іншими іменами

06:53

"Неправдива й провокаційна риторика": у Держдепі відповіли на слова Шойгу про "американські ПВК" на Донбасі

06:31

На Омікроні усе не завершиться: чому коронавірус в 2022 році нікуди не зникнеПогляд

06:03

Гороскоп на січень 2022 року обіцяє Близнюкам незліченне багатство і бурхливий романВідео

05:50

В Україні зібрали рекордний за історію врожай зерна та олійних культурВідео

05:40

Легендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

05:29

Найгарніший нюдовий новорічний манікюр 2022, який пасуватиме під будь-яке святкове вбранняФотоВідео

05:19

Белла Хадід ледь прикрила розкішні груди і повну наготу брендованим поясом

05:08

Як змусити "жіноче щастя" рясно та пишно цвісти - влаштовуємо рослині SPA-процедуриВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти