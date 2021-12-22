Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливо

Заправки знову піднімуть ціни на бензин і ДП / УНІАН

У середу, 22 грудня, Міністерство економіки України опублікувало нову середню вартість бензинів і дизпалива. На підставі цих показників буде вираховуватися гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, середня вартість бензину встановлена в розмірі 25,97 грн/л, а дизпалива - на рівні 23,16 грн/л.

Тобто, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна бензину на АЗС не повинна перевищувати 30,97 грн/л, а дизпалива – 30,16 грн/л.

Нагадаємо, раніше паливо для автомобілів в Україні дешевшало стрімкими темпами. Останній показник зниження ціни був зафіксований 18 грудня. На той момент бензин ДП подешевшали на 10-40 копійок за літр.

Держрегулювання цін на паливо

Як відомо, 14 травня поточного року Уряд України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

У документі встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Розрахунки здійснює "Нафтогаз України". Він надає їх Мінекономіки не пізніше третього числа кожного місяця. А середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до п'ятого числа кожного місяця.