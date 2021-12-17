На українських АЗС впали ціни на бензин і ДП

Бензин і дизель рекордно подешевшали / УНІАН

Протягом останнього тижня роздрібні мережі АЗС знизили ціни на бензини і дизельне паливо.

Таким чином, паливо для автомобілів подешевшало від 10 до 40 коп. / л, заявили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Enkorr.ua.

На станціях WOG і ОККО бензин марки А - 95 подешевшав на 10 коп./л, до 30,78 грн/л, дизельне паливо-на 14 коп./л, до 30,13 грн/л.

В мережі "Катрал"ДП і бензин А-92 знизилися в цінах 40 коп./л, до 29,37 грн/л і 29,99 грн/л відповідно, А - 95-на 20 коп./л, до 30,57 грн/л.

SOCAR," паралель"," Укргазвидобування"," БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овіс" і Motto знизили ціну палива на 5-50 коп./л.

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В мережі AMIC ціни на бензини і ДП зменшилися на 17 коп./л: А-92 - до 30,03 грн/л, А-95 - до 30,61 грн/л і ДП - до 29,96 грн/л.

Shell знизила вартість дизпалива на 14 коп./л, до 30,13 грн/л, "п'ятірки" - на 10 коп./л, до 30,78 грн / л.

Нагадаємо, в Україні стало дешевше заправляти машину. Ціни на паливо знижувалися майже протягом двох тижнів і нарешті стабілізувалися. Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні станом на 13 грудня поточного року стабілізувалися.

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