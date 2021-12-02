Заправлявся безкоштовно цілий рік: на Черкащині чоловік обхитрив АЗС і платив лише бонусами

На Черкащині чоловік цілий рік платив за пальне на АЗС лише бонусами / УНИАН

У Черкаській області до трирічного ув’язнення засудили чоловіка, який упродовж року платив за бензин на одній з автозаправних станцій чужими бонусами. При цьому чоловік своєї вини не визнає.

Крім цього, засуджений навіть намагався торгувати бонусами – він пропонував іншим водіям придбати у нього зі знижкою бензин, куплений таким нечесним чином. Про це йдеться у вироку Драбівського районного суду Черкаської області.

Як встановило слідство, засуджений систематично користувався бонусними балами, які у межах програми лояльності накопичувалися на картках клієнтів однієї з автозаправних станцій.

Чоловік вигадав хитру схему, коли працював у мережі автозаправних станцій. За словами засудженого, ця мережа АЗС має мобільний додаток, який дає можливість заправлятися, використовуючи накопичені бонуси. Покупцям видається картка, на яку надходять бонуси, навіть якщо вона незареєстрована. Проте щоб скористатися накопиченими балами, картку потрібно зареєструвати.

Чоловік, маючи доступ до програми лояльності АЗС, обирав ті картки, які були не зареєстрованими, але вже мали на своєму рахунку бонуси. Після цього він реєстрував картки клієнтів, вказуючи замість коректних даних покупців свої дані і номер свого телефону. На вказаний ним номер приходив код, що у подальшому давало йому змогу використати бонуси для купівлі палива.

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читайте такожЕксперти розповіли, як не заправити автомобіль паливним сурогатом на АЗСЧоловік таким чином зміг безкоштовно заправляти упродовж року. За цей час він заправився чужими бонусами на загальну суму 191 261 грн. Ця схема викрилася лише тоді, коли клієнти почали масово скаржитися, що на їхніх картках лояльності кудись "зникають" накопичені бонуси.

Чоловіка визнали винним за частиною 1 статті 361 КК України (несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів та автоматизованих систем) і частиною 2 статті 361 КК України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом). Його відправили на ґрати на три роки з іспитовим терміном два роки.

Нагадаємо, раніше на Сумщині викрили банду аферистів, які видавали себе за співробітників банку і вкрали десятки мільйонів. Шахраї придбали бази даних банківських установ і дзвонили їхнім клієнтам, щоб отримати доступ до онлайн-банкінгу і зняти з рахунку кошти.

Також клієнт ПриватБанку втратив власні кошти на карті, а також став боржником, оскільки шахраї за ніч зняли всі його гроші. Як повідомив мешканець Чернівців на ім'я Олексій, шахраї зняли з його картки за ніч 21 тисячу гривень.

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