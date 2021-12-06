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З'явився список мереж АЗС з найгіршою якістю палива-ЗМІ

6 грудня 2021, 20:37

Так звані дискаунтери продають в Україні низькоякісне паливо.

АЗС, бензин, паливо
АЗС продають неякісне паливо / УНІАН

В Україні продають паливо низької якості. Таке пальне можна знайти на АЗС низького сегмента.

Як пише Еnкоrr з посиланням на дані Держекоінспекції, в неякісному паливі не відповідають нормі вміст сірки, детонаційна стійкість, об'ємна частка бензолу, масова частка кисню, об'ємна частка кисневмісних сполук і температура спалаху в закритому тиглі.

Згідно з цією інформацією, неякісне паливо вже виявили на АЗС мереж Мotto, SUNOIL, Укрпетроль, Брент Ойл, ТОВ Тисарк, ТОВ Рута Нова-К, ТОВ Макс-19 та ін.

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"Характерно, що всі зазначені мережі АЗС відносяться до так званих дискаунтерів, які торгують паливом за мінімальними цінами. Тим часом поки Держеконінпекція не зафіксувала жодного випадку якісних відхилень в мережах середнього і верхнього цінового діапазону", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, українські АЗС протягом минулих вихідних, з 3 по 6 грудня, скоригували вартість бензину і дизельного палива.

За даними щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи А-95, пальне для авто подешевшало до півтори гривні.

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