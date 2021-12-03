Ціни на українських АЗС рекордно впали

Бензин і дизельне паливо сильно подешевшали / УНІАН

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні станом на 3 грудня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем різко знизилися. А ось автогаз залишився без змін.

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,09 гривень за літр (-0,23 гривень), на бензин А - 95 - 30,86 гривень за літр (-0,23 гривень), на дизельне паливо - 30,10 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз-19,07 гривень за літр (0,00 гривень).

Ціни на бензин та соляру в Україні знизилися

Нагадаємо, нещодавно ряд українських АЗС скорегував вартість бензину і дизельного палива.

Також раніше повідомлялося, що в Україні ні з того ні з сього обірвалися ціни на паливо. Розрахункові ціни для бензину і"дизель" знижені майже на гривню.

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