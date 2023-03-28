Мінімум 9 тисяч гривень: в Україні піднімуть мінімальну зарплату

Варто зазначити, що у 2022 рік при складанні проекту держбюджету на 2023 рік було прийнято рішення відмовитися від запланованого збільшення зарплат.

Зарплати українцям / скріншот, pixabay

З 1 квітня в Україні можуть значно підняти зарплати. Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року.

Відповідні зміни пропонується внести до Закону про Державний бюджет України з 1 квітня.

Так, законопроект 8431 передбачає збільшення місячного розміру мінімальної зарплати в кілька етапів:

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з 1 квітня - 7370 грн;

з 1 липня - 8107 грн;

з 1 жовтня - 8918 грн.

Мінімальні зарплати в 2023 році

Варто зазначити, що у 2022 рік при складанні проекту Державного бюджету на 2023 рік було прийнято рішення відмовитися від запланованого збільшення показників мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на наступний рік.

Це було зроблено в світлі економічної ситуації в Україні, викликаної триваючою війною.

На даний момент невідомо, чи буде прийнятий законопроект, спрямований на зміну цього рішення.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Під час недавньої індексації (з 1 березня нинішнього року) пенсій для деяких категорій українців підвищення відбулося - в районі 100 грн. У той час як в середньому підвищення склало 587,41 грн.

За даними фахівців, мінімальну надбавку до пенсії у розмірі 100 гривень отримали близько 900 тисяч українців.

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