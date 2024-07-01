'Мінімалку' не піднімуть, а витрати на оборону - скоротять: нардеп розкрив плани Кабміну

Український Кабмін не планує підвищувати мінімальну заробітну плату і прожитковий мінімум, від яких прямо залежать розміри соціальних виплат. Така інформація міститься в проєкті Бюджетної декларації на період 2025-2027 років, яку на своєму каналі в Telegram опублікував нардеп і член фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.
За його словами, прогнози щодо розміру "мінімалки" і прожиткового мінімуму в документі перебувають на рівні квітня 2024 року.
"Мінімальна заробітна плата у 2025 році буде 8 000 грн", - ідеться в повідомленні. Стільки ж вона становить і у 2024 році (з квітня).
Далі, зростання реального ВВП у 2025 році очікується на рівні 2,7%.
Крім того:
- у 2026-му - на 7,5%;
- у 2027-му - на 6,2%.
А ось, згідно з даними Залізняка, дефіцит бюджету у 2025-му році прогнозують 18,2% - тоді як у держбюджет-2024 було закладено показник 21,8%. Після чого, очікують у Кабміні, дефіцит зменшиться до 10,3% і 6,7% - у 2026-му і 2027-му роках відповідно.
Далі, каже нардеп, витрати на потреби оборони України в Кабміні планують зменшувати.
"По податках записано розроблення додаткового пакета заходів на 2025-2027 роки в обсязі близько +340 млрд грн щорічно. Ще раз - щороку плюс 340. Хочуть відновити Дорожній фонд. Там спочатку у 2025 році буде 25% від нього або 44 млрд грн, а потім 2026 і 2027 відповідно 50% і 75% або по 124 і 233 млрд грн. Боргове навантаження до 2027 року має знизитися до 90%", - розкрив деталі документа нардеп.
Хто такий Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
Україні загрожує дефолт - що відомо
Україна має місяць, щоб уникнути дефолту. Термін боргових канікул для України за єврооблігаціями закінчується в серпні. Міжнародний валютний фонд прагне до того, щоб Україна домовилася про списання боргу, але за час, що залишився, угода малоймовірна. Якщо Україна оголосить дефолт, це свідчитиме про брак віри приватних інвесторів у зобов'язання Заходу. У довгостроковій перспективі це може обернутися катастрофою для відновлення країни, пише видання The Economist.
У березні 2024 року агентство S&P Global знизило довгостроковий кредитний рейтинг країни в іноземній валюті з "CCC" до "CC" і наближає Україну до дефолту за зовнішніми боргами.
Агентство очікує, що Україна почне офіційні переговори з реструктуризації боргу зі своїми приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить процес до середини цього року.
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