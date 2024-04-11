Безпрецедентне рішення: Європарламент відмовився приймати бюджет через Україну

Депутати Європарламенту підтримали ініціативу про виключення з порядку денного питання про бюджет Ради ЄС поки Україна не отримає системи Patriot.

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Європарламент відмовився приймати бюджет Ради ЄС через Україну - що відомо / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Європарламент відмовився ухвалювати рішення про фінансування Ради Євросоюзу через те, що країни ЄС не змогли забезпечити Україну додатковими системами Patriot. Про це повідомляють євродепутати, присутні на засіданні, передає Європейська правда.

Так, Гі Верхофстадт, колишній прем'єр-міністр Бельгії та член фракції Renew, висловив пропозицію виключити з порядку денного затвердження бюджету Європейської ради до тих пір, поки країни-члени не зможуть забезпечити Україну сімома системами Patriot, які наразі є критично важливими для неї.

Він нагадав про слова глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, що в у країнах-членах ЄС є сотні систем Patriot, тоді як Україні потрібно лише 7 таких систем ППО.

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Це рішення вважають безпрецедентним. 515 євродепутатів підтримали провозицію Гі Верхофстадта, в той час як проти проголосували лише 62.

"Парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot!" – написав Верхофстадт у Twitter (X).

Що відомо про системи Patriot / Інфографіка: Гравред

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Передача Україні систем Patriot - допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський попередив про можливий серйозний дефіцит снарядів для систем протиповітряної оборони, якщо російські окупанти продовжать такі ж інтенсивні повітряні атаки на країну.

Крім того, Україна наразі єдина країна, що щодня обороняється від атак балістичними ракетами, тому "Патріоти" мають бути доставлені в країну якнайшвидше. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Генерал Микола Маломуж наголосив, що для повного захисту Києва та інших обласних центрів від ракетних ударів необхідно мати щонайменше 50-60 установок систем Patriot і SAMP/Т. Він підкреслив, що Україні потрібні комплексні засоби протиповітряної оборони, а не лише система Patriot.

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