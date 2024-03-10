S&P прогнозує Україні дефолт за зовнішніми боргами

Крихке економічне становище в Україні склалося через російське вторгнення, наголошують експерти.

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В Україні погіршується економічне становище / Колаж: Главред, фото: unsplash.com

Агентство S&P Global знизило довгостроковий кредитний рейтинг країни в іноземній валюті з "CCC" до "CC" та наближає Україну до дефолту за зовнішніми боргами, пише Reuters.

"Враховуючи значну шкоду фізичному та людському капіталу, середньострокові економічні перспективи України піддаються високому ступеню невизначеності", - йдеться у звіті S&P.

Агентство очікує, що Україна розпочне офіційні переговори щодо реструктуризації боргу зі своїми приватними кредиторами в короткостроковій перспективі та завершить процес до середини цього року.

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Прогноз S&P по рейтингу України за зобов'язаннями є негативним.

"Ми вважаємо практично безсумнівним, що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов’язаннями", - стверджують аналітики.

S&P Global та кредитні зобовʼязання Standard & Poor's або S&P - дочірня компанія корпорації McGraw-Hill, що займається аналітичними дослідженнями фінансового ринку. Компанія Standard & Poor's належить до трійки найвпливовіших міжнародних рейтингових агентств. Довгострокові кредитні рейтинги оцінюють здатність емітента своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання. Рейтингові оцінки S&P позначаються буквами: від оцінки AAA, що присвоюється виключно надійним емітентам, до оцінки D, що присвоюється емітенту, який оголосив про дефолт. Між оцінками AA та B можуть бути проміжні оцінки, які позначаються знаками плюс та мінус (наприклад, BBB +, BBB і BBB-), пише Вікіпедія. ССС — емітент зазнає труднощів з виплатами за борговими зобов'язаннями та його можливості залежать від сприятливих економічних умов.

CC — емітент зазнає серйозних труднощів з виплатами за борговими зобов'язаннями.

Економічна ситуація в Україні

В українському бюджеті на 2024 рік є величезна "діра" і її розмір становить 37 мільярдів доларів, заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль на пресконференції наприкінці лютого. Україна шукає кошти і можливості, які допоможуть перекрити цю "дірку". Одним з варіантів є конфіскація російських активів на Заході і передача їх Україні.

Ба більше, в Україні планують підвищити пенсії на 8%. Індексацію відчують понад 10 мільйонів громадян.

15 вересня Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й рік. У документі, який уряд подав у Раду, зазначено, що доходи загального фонду бюджету плануються на рівні 1,56 трлн. грн, а витрати повинні скласти 3,11 трлн. грн. Граничний дефіцит прогнозується на рівні 1,53 трлн. грн.

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