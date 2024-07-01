Україна має місяць, щоб уникнути дефолту - The Economist

Якщо Україна оголосить дефолт, це свідчитиме про брак віри приватних інвесторів у зобов'язання Заходу.

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Україна опинилася за крок від дефолту / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В України є місяць, щоб уникнути дефолту. Міжнародний валютний фонд прагне до того, щоб Україна домовилася про списання боргу, але за час, що залишився, угода малоймовірна. Якщо Україна оголосить дефолт, це свідчитиме про брак віри приватних інвесторів у зобов'язання Заходу. У довгостроковій перспективі це може обернутися катастрофою для відновлення країни. Про це пише видання The Economist.

Термін боргових канікул для України за єврооблігаціями закінчується в серпні. Власники єврооблігацій мають намір вимагати виплати від України. Якщо нової угоди не буде досягнуто, це може загрожувати дефолтом за цими зобов'язаннями.

Кредитори застерігають Україну від того, щоб "ризикувати істотними збитками", з огляду на можливі труднощі в разі дефолту залучати фінансових інвесторів у майбутньому.

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Видання пише, що Україна потребує фіскального простору. Наприкінці року співвідношення її боргу до ВВП наблизиться до 94% - це високий показник для економіки зі скелястою фінансовою історією і такого розміру. Допомога, яку надають союзники, надходить у вигляді зброї, техніки та цільових коштів, а не готівки. Лише 8 мільярдів доларів із нещодавнього пакету США підуть безпосередньо уряду України, що еквівалентно трохи більше чверті річних витрат України на соціальну допомогу, та й то у вигляді кредиту. ЄС планує запропонувати трохи більше - 38 мільярдів доларів на три роки.

Сума, яку хоче отримати Україна - 12 мільярдів доларів у період з 2024 до 2027 року. Однак у країни немає вільних грошей, щоб її перекрити, якщо допомога не буде надана.

На думку МВФ, за такої радикальної реструктуризації, як та, яку Україна запропонувала, країна зможе тільки зводити кінці з кінцями. Зі свого боку, власники облігацій сумніваються, що Фонд може бути так упевнений, тому що його аналіз застарів.

"У разі відсутності угоди в України є два варіанти. Один із них - провести переговори про продовження мораторію на обслуговування боргу, як це вже було зроблено з офіційними кредиторами, які відмовляться від платежів до 2027 року. Інший - оголосити дефолт. Це може здатися радикальним, але насправді між сценаріями мало відмінностей. У будь-якому разі українські платежі не відновляться", - зазначає The Economist.

Що таке дефолт Дефолт - це невиконання договору позики, тобто несплата своєчасно відсотків або основного боргу за борговими зобов'язаннями або за умовами договору про випуск облігаційної позики, передає Вікіпедія. Дефолт може оголошуватися як компаніями, приватними особами, так і державами. Технічний дефолт оголошує кредитор позичальнику.

Є два принципово різних види дефолту: звичайний дефолт (банкрутство) і технічний дефолт. Державні та корпоративні дефолти в історії траплялися досить часто. Багато урядів і гранди світового бізнесу колись були в стані технічного дефолту, наприклад, дефолти США в 1933-му і 1971-му роках. Наслідки суверенних дефолтів можуть мати широкі масштаби: спад в економіці, посилення інфляції та девальвації національної валюти.

Як повідомляв Главред, у березні 2024 року агентство S&P Global знизило довгостроковий кредитний рейтинг країни в іноземній валюті з "CCC" до "CC" і наближає Україну до дефолту за зовнішніми боргами.

Агентство очікує, що Україна почне офіційні переговори з реструктуризації боргу зі своїми приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить процес до середини цього року.

Нагадаємо, у лютому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в українському бюджеті на 2024 рік є величезна "діра", її розмір становить 37 мільярдів доларів. Одним із варіантів є конфіскація російських активів на Заході та передача їх Україні.

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