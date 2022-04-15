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Українцям дозволили продавати валюту: який курс долара

15 квітня 2022, 22:29

Нацбанк також встановив мінімальну суму для купівлі валюти.

курс долара
Курс долара / УНІАН, pixabay

З 15 квітня в Україні відновили продаж доларів у банківських обмінниках. При цьому багато банків продавали американську валюту за максимально дозволеним курсом.

Національний банк встановив для банків обмеження: різниця курсу продажу і покупки долара не може бути вище 10% від офіційного курсу.

Таке рішення прийняли для того, щоб не допустити спекулятивного подорожчання валюти.

Так, українцям продавали долари за курсом 32,18 грн/$, а купували валюту за ціною в 29,25 грн/$. Але при цьому деякі банки запропонували більш вигідні умови.

Згідно з даними ресурсів Мінфін і Finance.ua, легалізація продажу готівкової валюти призвела до зниження її курсу на чорному ринку на 0,2 - 0,3 грн – до 32,2-32,6 грн/$.

Також Нацбанк встановив мінімальну суму для купівлі валюти – 29,25 гривні за долар.

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Зупинка валютного ринку в Україні

В Україні через війну, яку почала Росія, довелося тимчасово зупинити валютний ринок.

Це пов'язано з тим, що українці, намагаючись зберегти свої заощадження, почали скуповувати валюту, що призвело до значного подорожчання долара. Тепер же валюту знову можна купувати.

Нагадаємо, раніше в телевізійному ефірі заступник керівника фінансового регулятора Сергій Ніколайчук сказав, що топ-менеджмент Національного банку України заморозив курс гривні до кінця війни, яку російський президент Володимир Путін розв'язав проти України.

За словами Ніколайчука, український Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 гривень за долар до кінця війни.

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