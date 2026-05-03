"Це вершина цинізму": ПриватБанк нарахував відсотки за неіснуючий кредит

Чоловік розповів, що з дитинства є інвалідом 2-ї групи, а ця сума для нього — величезна

https://glavred.net/economics/eto-verh-cinizma-privatbank-naschital-procenty-po-nesushchestvuyushchemu-kreditu-10761608.html Посилання скопійоване

ПриватБанк нарахував відсотки за неіснуючим кредитом / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Чоловік погасив кредит

У ПриватБанку вимагають сплатити відсотки

Клієнт ПриватБанку поскаржився на списання великої суми відсотків, незважаючи на те, що, за його словами, борг був повністю погашений.

На порталі Мінфін він розповів, що 24 квітня близько 05:00 він зайшов у Приват24, щоб закрити заборгованість. Система показала точну суму до сплати, яку він одразу вніс. Після цього додаток підтвердило, що борг повністю погашено.

відео дня

"Однак 1 травня з мене списали понад 11 тисяч гривень. У службі підтримки заявили, що я нібито недоплатив менше 1 грн. Очевидно, що ці копійки з'явилися в системі вже ПІСЛЯ того, як я вніс кошти, і система їх просто не показувала. Через технічну недосконалість системи банку я, як клієнт, був введений в оману", — поділився клієнт.

Він зазначив, що є інвалідом 2-ї групи з дитинства, а сума 11 228 грн для нього величезна.

"Виставляти такий штраф людині з інвалідністю через помилку в 44 копійки, яку спровокував сам Приват24 — це вершина цинізму. Вимагаю: 1. Визнати технічну помилку відображення суми в Приват24. 2. Повернути неправомірно нараховані відсотки у розмірі 11 228,30 грн", — підсумував чоловік.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Проблеми з ПриватБанком

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами при актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Раніше повідомлялося, що користувачі ПриватБанку залишилися без валюти під час поповнення картки в терміналі. На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів подробиці інциденту.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Мінфін Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред