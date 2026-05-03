Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

"Це вершина цинізму": ПриватБанк нарахував відсотки за неіснуючий кредит

Сергій Кущ
3 травня 2026, 12:39
Чоловік розповів, що з дитинства є інвалідом 2-ї групи, а ця сума для нього — величезна
ПриватБанк нарахував відсотки за неіснуючим кредитом
ПриватБанк нарахував відсотки за неіснуючим кредитом / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Чоловік погасив кредит
  • У ПриватБанку вимагають сплатити відсотки

Клієнт ПриватБанку поскаржився на списання великої суми відсотків, незважаючи на те, що, за його словами, борг був повністю погашений.

На порталі Мінфін він розповів, що 24 квітня близько 05:00 він зайшов у Приват24, щоб закрити заборгованість. Система показала точну суму до сплати, яку він одразу вніс. Після цього додаток підтвердило, що борг повністю погашено.

відео дня

"Однак 1 травня з мене списали понад 11 тисяч гривень. У службі підтримки заявили, що я нібито недоплатив менше 1 грн. Очевидно, що ці копійки з'явилися в системі вже ПІСЛЯ того, як я вніс кошти, і система їх просто не показувала. Через технічну недосконалість системи банку я, як клієнт, був введений в оману", — поділився клієнт.

Він зазначив, що є інвалідом 2-ї групи з дитинства, а сума 11 228 грн для нього величезна.

"Виставляти такий штраф людині з інвалідністю через помилку в 44 копійки, яку спровокував сам Приват24 — це вершина цинізму. Вимагаю: 1. Визнати технічну помилку відображення суми в Приват24. 2. Повернути неправомірно нараховані відсотки у розмірі 11 228,30 грн", — підсумував чоловік.

Відгук про ПриватБанк
Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Проблеми з ПриватБанком

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами при актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Раніше повідомлялося, що користувачі ПриватБанку залишилися без валюти під час поповнення картки в терміналі. На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів подробиці інциденту.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Мінфін

Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мінфін Приватбанк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Може становити серйозну загрозу: The Telegraph розповів про нову "тиху" тактику армії РФ

Може становити серйозну загрозу: The Telegraph розповів про нову "тиху" тактику армії РФ

13:17Фронт
Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

13:05Війна
РФ вдарила балістикою по обласному центру: кількість поранених зросла - деталі

РФ вдарила балістикою по обласному центру: кількість поранених зросла - деталі

10:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як нові

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як нові

Китайський гороскоп на сьогодні, 3 травня: Зміям — суперечки, Щурам — покупки

Китайський гороскоп на сьогодні, 3 травня: Зміям — суперечки, Щурам — покупки

Погода різко змінюється: мешканцям Києва та області повідомили про раптові зміни

Погода різко змінюється: мешканцям Києва та області повідомили про раптові зміни

Останні новини

14:30

"Дитина народилася зеленою": переможниця "Холостяка" повідомила про проблеми

14:21

Наочно чи наглядно: як сказати правильно українською: більшість робить помилку

14:09

Любовний гороскоп з 4 по 10 травня: Близнюкам - сюрпризи, Левам - пригоди

13:57

Вчені з СРСР "відкрили" воду, яку визнали загрозою для планети

13:19

Гороскоп Таро: Овнам - цінні уроки, Близнюкам - баланс, а Ракам - гірка правда

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
13:17

Може становити серйозну загрозу: The Telegraph розповів про нову "тиху" тактику армії РФ

13:10

"Я з нахабних": молодий співак розкрив, як "добився" Тіну Кароль

13:05

Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

12:39

"Це вершина цинізму": ПриватБанк нарахував відсотки за неіснуючий кредит

Реклама
12:30

Що відбувається після встановлення панелей: подробиці, про які мало хто знає

12:08

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Скорпіонам - ризики, Стрільцям - успіх

12:08

Китайський гороскоп на завтра, 4 травня: Собакам — суперництво, Тиграм — поступки

12:01

Ніякі не "сморчки": як правильно назвати ці весняні гриби українською

11:14

Сумська публічно висловилася щодо конфлікту з сестрою: "Мене не запрошувала"

10:54

Головна помилка травня: чому не можна підживлювати троянди під час цвітіння

10:27

РФ вдарила балістикою по обласному центру: кількість поранених зросла - деталі

10:26

ЗСУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ: Зеленський показав кадри операції

10:16

LELEKA вийде на сцену Євробачення-2026 не сама: артистка розкрила головну інтригуВідео

10:05

Іран виступив посередником між США та РФ щодо перемир’я з Україною - КлимовськийПогляд

09:37

Не траплялося з серпня 2024 року: РФ приховує масштабний провал своєї армії на фронті

Реклама
09:31

Окупанти цинічно атакували Одещину: є загиблі та поранені - все про наслідкиФото

09:10

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

08:43

Трамп заявив про масштабне скорочення військ США у Європі: про яку кількість йдеться

07:36

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

05:30

Один шанс із тисячі: яким знакам зодіаку ось-ось пощастить зірвати джекпот

04:36

Чи можна святкувати 40-річний ювілей - священник розставив крапки над "і"

03:30

Як розмножити смородину живцями у воді: з одного куща можна отримати десятки рослинВідео

03:02

Нові правила техогляду в Україні — що приховує система перевірок, відповідь адвоката

02:25

Останній шанс у травні: чим полити розсаду, щоб вона не загинула після висадки

01:15

Загадка вічного життя: вчені несподівано розшифрували ДНК стародавнього "довгожителя"

00:21

Погода різко змінюється: мешканцям Києва та області повідомили про раптові зміни

02 травня, субота
22:45

Стрілянина та викрадення людини: гучний скандал із бійцями "Вовків Да Вінчі"

22:05

Шарлотті виповнилося 11 років: палац опублікував нове фото принцеси

21:48

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як новіВідео

21:45

Росія атакує Україну дронами: у Києві лунають вибухи – що відомо

21:22

Прийде справжня спека: Тернопільщину скоро прогріє до +27 градусів

21:04

У Росії загинула одна з найпопулярніших учасниць КВН

20:33

Невже він здатний на таке: дружина Ігоря Ніколаєва показала синці

20:31

Зламала гру "нейтральної" росіянки: Костюк тріумфувала на турнірі WTAВідео

20:07

Росіяни заявили про захоплення Миропілля на Сумщині: в ЗСУ різко відреагували

Реклама
19:52

Проблеми у стосунках: знаки зодіаку, яким найважче знайти щастя в коханні

19:34

РФ масовано завдає ударів по об'єктах Нафтогазу: що відомо про поранених та "прильоти"

19:13

Що насправді означає логотип Toyota: прихований сенс знають одиниціВідео

19:10

Чому Путін заговорив про перемир’я: Денисенко розкрив нову тактикуПогляд

18:48

Звичка під душем виявляє приховані риси поведінки: вибір не випадковийВідео

18:38

Фіцо несподівано підтримав вступ України до ЄС: подробиці розмови із Зеленським

18:29

Зеленський ввів санкції РНБО проти ексглави Офісу президента - що відомо

18:20

Позиції долара можуть посилитися: як зміниться курс валют з понеділка

18:07

Більшість власників неправильно ставлять миски для кота - в чому проблемаВідео

17:56

Як врятувати підмерзлу малину: правила підживлення та антистресової обробки

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти