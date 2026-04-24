Банкомати ПриватБанку почали видавати менше грошей: у чому причина

Сергій Кущ
24 квітня 2026, 19:27
Українець розповів, що отримав на 500 грн менше, ніж розраховував.
Клієнт ПриватБанку не дорахувався грошей під час зняття готівки в банкоматі.

На порталі Мінфін українець розповів, що отримав на 500 грн менше, ніж замовляв — серед купюр по 1000 грн була одна на 500 грн.

"Двічі подавав заявку — обидва рази мені відповіли, що "не знайшли підтвердження помилки" — фактично звинуватили мене у брехні. Я двічі перераховував гроші, не відходячи від банкомату — це має бути видно на камері. Але вони про запис взагалі нічого не сказали. При цьому у мене досить непоганий рівень білих доходів, у мене є картки Голд і Платинум цього банку, у мене є кредит на авто, тому мені немає сенсу намагатися "кинути" банк на якісь 500 грн", — поскаржився клієнт банку.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами при актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Раніше повідомлялося, що користувачі ПриватБанку залишилися без валюти під час поповнення картки в терміналі. На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів подробиці інциденту.

ТЦК в Україні перейдуть на новий формат роботи: нардеп озвучив головні зміни

Полетить ще більше ракет: РФ найближчим часом атакує Україну

"Я запам'ятаю це на все життя": військові повернулись із полону у День народження

Реклама

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з бібліотекарем за 43 с

