Банкомати ПриватБанку почали видавати менше грошей: у чому причина

Українець розповів, що отримав на 500 грн менше, ніж розраховував.

https://glavred.net/economics/bankomaty-privatbanka-nachali-vydavat-menshe-deneg-v-chem-prichina-10759352.html Посилання скопійоване

Банкомати ПриватБанку почали видавати менше грошей

Ви дізнаєтеся:

Банкомат ПриватБанку вкотре "з'їв" гроші клієнта

Як на це реагують у банку

Клієнт ПриватБанку не дорахувався грошей під час зняття готівки в банкоматі.

На порталі Мінфін українець розповів, що отримав на 500 грн менше, ніж замовляв — серед купюр по 1000 грн була одна на 500 грн.

відео дня

"Двічі подавав заявку — обидва рази мені відповіли, що "не знайшли підтвердження помилки" — фактично звинуватили мене у брехні. Я двічі перераховував гроші, не відходячи від банкомату — це має бути видно на камері. Але вони про запис взагалі нічого не сказали. При цьому у мене досить непоганий рівень білих доходів, у мене є картки Голд і Платинум цього банку, у мене є кредит на авто, тому мені немає сенсу намагатися "кинути" банк на якісь 500 грн", — поскаржився клієнт банку.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Проблеми з ПриватБанком

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами при актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Раніше повідомлялося, що користувачі ПриватБанку залишилися без валюти під час поповнення картки в терміналі. На порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів подробиці інциденту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред