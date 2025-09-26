Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття грошей: у чому причина

Ви дізнаєтеся:
- Українець не зміг зняти гроші в банкоматі
- Розблокувати картку він зміг навіть після розмови з оператором
Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття готівкових коштів у банкоматах.
Як розповів незадоволений українець на порталі Мінфін, він навіть не зміг відновити карти навіть після спілкування з техпідтримкою.
"Добрий день, розповім свою історію. При знятті 3 разів коштів з рахунку заблокував картку, сьогодні відновив рахунок і хотів здійснити оплату, при цьому 18 дзвінків по операторах: один повинен підтвердити, нічого не вийшло, інший робив не знаю що, але говорив усе добре, тож за 2 години довелося перекинути кошти на картку моно, сплативши відсотки 600 грн., оплатити свій рахунок", - розповів незадоволений клієнт.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.
Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.
Вам може бути цікаво:
- Такого не було навіть рік тому: українці можуть купити базовий продукт за копійки
- Українці не платять за ЖКП: борги за комуналку б'ють рекорди
- Долар різко полетів вниз після шаленого стрибка: новий курс валют на 29 вересня
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред