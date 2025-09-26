Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття грошей: у чому причина

Чоловік навіть не зміг відновити карти навіть після спілкування з техпідтримкою.

https://glavred.net/economics/klientam-privatbanka-blokiruyut-karty-pri-snyatii-deneg-v-chem-prichina-10701623.html Посилання скопійоване

Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття грошей / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Українець не зміг зняти гроші в банкоматі

Розблокувати картку він зміг навіть після розмови з оператором

Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття готівкових коштів у банкоматах.

Як розповів незадоволений українець на порталі Мінфін, він навіть не зміг відновити карти навіть після спілкування з техпідтримкою.

відео дня

"Добрий день, розповім свою історію. При знятті 3 разів коштів з рахунку заблокував картку, сьогодні відновив рахунок і хотів здійснити оплату, при цьому 18 дзвінків по операторах: один повинен підтвердити, нічого не вийшло, інший робив не знаю що, але говорив усе добре, тож за 2 години довелося перекинути кошти на картку моно, сплативши відсотки 600 грн., оплатити свій рахунок", - розповів незадоволений клієнт.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред