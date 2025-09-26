Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар різко полетів униз після шаленого стрибка: новий курс валют на 29 вересня

Руслана Заклінська
26 вересня 2025, 16:39
109
НБУ зміцнив гривню щодо основних світових валют.
Долар різко полетів униз після шаленого стрибка: новий курс валют на 29 вересня
Долар і євро подешевшали / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 29 вересня
  • Скільки коштуватиме євро 29 вересня
  • Який курс злотого встановив НБУ на понеділок

Національний банк України знизив офіційні курси валют долара та євро до гривні на 29 вересня. Американська валюта подешевшала після зростання до максимуму з середини серпня. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, офіційний курс долара на понеділок, 29 вересня, встановлено на рівні 41,4789 грн/долар. Гривня дещо зміцнилася щодо американської валюти.

відео дня

Євро також подешевшав. Його офіційний курс 29 вересня становитиме 48,4059 грн/євро, що на 30 копійок менше порівняно з рівнем, зафіксованим 26 вересня.

Водночас на міжбанківському валютному ринку спостерігалася відносна стабільність. Курс у цей день зріс лише на 1 копійку та коливався в діапазоні 41,47-41,50 грн/долар.

На готівковому ринку, навпаки, фіксувалася різноспрямована динаміка. Долар зріс до 41,70 гривень, тоді як євро знизився до 48,95 гривень.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 29 вересня

Національний банк України встановив курс польського злотого на понеділок, 29 вересня, на рівні 11,3333 грн. Це означає, що злотий подешевшав у порівнянні з п’ятницею, 26 вересня, коли його вартість становила 11,4248 грн. Таким чином, польська валюта втратила 9 копійок у вартості відносно гривні.

Що буде з курсом долара

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин прогнозує, що курс долара в Україні з часом може зрости до 44 грн за долар. За його словами, наразі Національний банк ефективно стримує валюту поблизу рівня 41 грн/долар, однак у разі посилення економічних ризиків гривня може поступово втрачати позиції.

"Наскільки швидко та наскільки сильно вона ослабне – залежатиме від дій самого регулятора", - наголосив Шевчишин.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на п’ятницю, 26 вересня, на рівні 41,49 грн/долар, що на 8 копійок вище, ніж днем раніше. Курс євро зріс до 48,71 грн/євро (+6 копійок), злотого - до 11,42 грн/зл.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков зазначив, що курс долара в Україні залежить не стільки від завершення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати державний бюджет для покриття витрат, а також від початку відновлення українських міст.

Водночас, згідно з прогнозом інвесткомпанії Dragon Capital, до кінця 2025 року курс долара в Україні може зрости до 43,5 грн/долар.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

19:45Синоптик
"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

19:35Війна
Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з Путіним

Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з Путіним

18:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

Країни НАТО провели таємні переговори з РФ у Москві та виставили ультиматум - що відомо

"Їм щастить": люди, народжені в ці дати, здатні підкорювати аудиторію

"Їм щастить": люди, народжені в ці дати, здатні підкорювати аудиторію

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Рвучкий потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фортуна 26 вересня

Рвучкий потік багатства: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться фортуна 26 вересня

Останні новини

19:45

В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

19:35

"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

19:30

Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

19:30

На прицілі Москва і Пітер: ЗМІ про ймовірність передачі США Україні потужних ракет

19:10

Течії в кремлівських кабінетах і загрози для УкраїниПогляд

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВійна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – Золотарьов
18:55

Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття грошей: у чому причина

18:54

Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з ПутінимВідео

18:51

Мрія доньки загиблого військового здійснилася на зйомках серіалу "Тиха Нава"

18:48

НАБУ та ЦПК продовжують маніпуляції навколо справи детектива Магамедрасулова, – експерт

Реклама
18:28

Секрет ідеальної скоринки: як перетворити звичайну картоплю на шедевральну стравуВідео

18:13

Офісний гардероб на осінь 2025: як виглядати стильно на роботі

17:55

Новий дорожній знак із "чорною брамою" спантеличив водіїв: що він означає

17:55

"Залишайтеся людьми": колишня дружина Кеосаяна висловилася про його смерть

17:50

"Істинний гнів": спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину

17:23

Угорські дрони проникли у повітряний простір України: Зеленський назвав їх ціль

17:22

Путіну загрожує ядерна відповідь: Золотарьов про удари по головних містах РФВідео

17:13

Пильнують кожен крок: названо чотири знаки зодіаку, які ревниві до жаху

17:11

"Мої люди потребують підтримки": Макс Барських вразив своєю піснеюВідео

16:39

Долар різко полетів униз після шаленого стрибка: новий курс валют на 29 вересня

16:38

Шикарна заміна м'ясу по-французьки: рецепт гнізд з курячого фаршу за 25 хвилин

Реклама
16:37

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати

16:22

"Динамо" проти "Шахтаря": оприлюднено результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України

16:21

Жінка натрапила на моторошну знахідку в дитячій книжці: що вона побачила

16:13

Складна загадка для найкмітливіших: де помилка на малюнку

15:43

Чотири Ту-95 в повітрі: українців попередили про загрозу масованого удару

15:40

Кинула РФ заради паспорта: Тодоренко зробила несподіване рішення

15:34

Особливі люди: що означає, якщо на вашій руці немає лінії долі

15:25

Українські чоловіки масово перетинають польський кордон: статистика прикордонників

15:13

Ризик високий, як ніколи: політолог попередив про можливість початку нової війни

15:13

РФ атакує Чернігівщину: є влучання та перебої світла, перші подробиці

15:11

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

15:09

З коханки в дружини: як вагітна Симоньян вкрала Кеосаяна із сім'ї

15:00

Куди поставити роутер, щоб Wi-Fi працював швидше: знайдено ідеальне місце

14:55

"Акт неповаги": Київ жорстко відповів на скандальний випад Будапешта

14:44

Не могли розійтись: відома блогерка зізналась, чи стала розлучницею Холостяка

14:44

Намагався знеструмити Київ: в "Укренерго" виявили "крота" ФСБ

14:31

Корейські дорами тепер українською: Ірина Кудашова стала голосом героїні на ТЕТ

14:27

"Мільярдне збагачення на війні та Жму руку путіну" – експерт показав топ-провали Порошенка до його 60-річчя

14:26

Рідні ахнуть: рецепт дуже незвичайного і смачного супуВідео

14:09

Помер Тигран Кеосаян: що написала Симоньян

Реклама
13:54

"Трамп хоче перемоги України": Зеленський розкрив сценарій повернення територій

13:53

Українці не платять за ЖКП: борги за комуналку б'ють рекорди

13:52

Рецепт осіннього салату за копійки: знадобиться лише три продукти

13:49

Вже на 24% дорожче: в Україні стрімко ростуть ціни на базовий продукт

13:48

Рішучий наступ РФ на Дніпропетровщину: відомо, чи вистачить ворогу сил

13:22

Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

13:18

Наліт в унітазі зникне за 15 хвилин: потрібно використати один натуральний засіб

13:12

Страшна втрата: у РФ розповіли про біду путініста Газманова

13:03

ЗСУ розсікли угруповання РФ: Сирський повідомив, що ворог на Донеччині в пастці

12:55

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти