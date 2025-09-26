Долар різко полетів униз після шаленого стрибка: новий курс валют на 29 вересня

НБУ зміцнив гривню щодо основних світових валют.

https://glavred.net/economics/dollar-rezko-poletel-vniz-posle-beshenogo-skachka-novyy-kurs-valyut-na-29-sentyabrya-10701575.html Посилання скопійоване

Долар і євро подешевшали / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 29 вересня

Скільки коштуватиме євро 29 вересня

Який курс злотого встановив НБУ на понеділок

Національний банк України знизив офіційні курси валют долара та євро до гривні на 29 вересня. Американська валюта подешевшала після зростання до максимуму з середини серпня. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ, офіційний курс долара на понеділок, 29 вересня, встановлено на рівні 41,4789 грн/долар. Гривня дещо зміцнилася щодо американської валюти.

відео дня

Євро також подешевшав. Його офіційний курс 29 вересня становитиме 48,4059 грн/євро, що на 30 копійок менше порівняно з рівнем, зафіксованим 26 вересня.

Водночас на міжбанківському валютному ринку спостерігалася відносна стабільність. Курс у цей день зріс лише на 1 копійку та коливався в діапазоні 41,47-41,50 грн/долар.

На готівковому ринку, навпаки, фіксувалася різноспрямована динаміка. Долар зріс до 41,70 гривень, тоді як євро знизився до 48,95 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 29 вересня

Національний банк України встановив курс польського злотого на понеділок, 29 вересня, на рівні 11,3333 грн. Це означає, що злотий подешевшав у порівнянні з п’ятницею, 26 вересня, коли його вартість становила 11,4248 грн. Таким чином, польська валюта втратила 9 копійок у вартості відносно гривні.

Що буде з курсом долара

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин прогнозує, що курс долара в Україні з часом може зрости до 44 грн за долар. За його словами, наразі Національний банк ефективно стримує валюту поблизу рівня 41 грн/долар, однак у разі посилення економічних ризиків гривня може поступово втрачати позиції.

"Наскільки швидко та наскільки сильно вона ослабне – залежатиме від дій самого регулятора", - наголосив Шевчишин.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на п’ятницю, 26 вересня, на рівні 41,49 грн/долар, що на 8 копійок вище, ніж днем раніше. Курс євро зріс до 48,71 грн/євро (+6 копійок), злотого - до 11,42 грн/зл.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков зазначив, що курс долара в Україні залежить не стільки від завершення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати державний бюджет для покриття витрат, а також від початку відновлення українських міст.

Водночас, згідно з прогнозом інвесткомпанії Dragon Capital, до кінця 2025 року курс долара в Україні може зрости до 43,5 грн/долар.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред