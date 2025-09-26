Такого не було навіть торік: українці можуть купити базовий продукт за копійки

Коротко:
- В Україні значно подешевшала цибуля
- Її вже продають по 6-13 грн/кг
- Це в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше
З початку тижня на українському ринку спостерігається чергове зниження відпускних цін на цибулю. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що основною причиною падіння вартості став початок збирання пізніх сортів цибулі в північних та західних областях країни, що спричинило суттєве збільшення пропозиції на ринку.
Так, на сьогоднішній день ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.
Аналітики зауважили, що фермери в даний час позбавляються цибулі, яка не підлягає тривалому зберіганню через певні якісні параметри.
Крім того, на даний момент цибуля в Україні вже коштує в середньому на 24% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.
"При цьому багато гравців ринку відзначають суттєве скорочення врожаю якісної цибулі в поточному сезоні через несприятливі погодні умови", - йдеться у повідомленні.
Що буде з вартістю овочів
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомляв, що дефіцит овочевої групи в Україні зараз на рівні 400 мільйонів доларів.
За його словами, В Україні не вистачає овочевих сховищ для зберігання.
"Тому під час піку реалізації з городів і полів ціна на овочі низька, але щойно овочі починають закладатися на зберігання, ціна зростає", - наголосив він.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні продовжують дорожчати огірки. Підвищенню відпускних цін сприяють відразу кілька факторів.
Також в Україні почали помітно знижуватись ціни на моркву, після місяця відносної стабільності. На даний момент торговельно-закупівельна діяльність на ринку моркви залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно реалізовувати досить великі обсяги овочів.
Крім того, в Україні падають ціни на картоплю. Основна причина - старт збиральних робіт у більшості регіонів країни, що призвело до збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
