Такого не було навіть торік: українці можуть купити базовий продукт за копійки

Ціни впали через суттєве збільшення пропозиції на ринку.

Коротко:

В Україні значно подешевшала цибуля

Її вже продають по 6-13 грн/кг

Це в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше

З початку тижня на українському ринку спостерігається чергове зниження відпускних цін на цибулю. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що основною причиною падіння вартості став початок збирання пізніх сортів цибулі в північних та західних областях країни, що спричинило суттєве збільшення пропозиції на ринку.

Так, на сьогоднішній день ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Аналітики зауважили, що фермери в даний час позбавляються цибулі, яка не підлягає тривалому зберіганню через певні якісні параметри.

Крім того, на даний момент цибуля в Україні вже коштує в середньому на 24% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

"При цьому багато гравців ринку відзначають суттєве скорочення врожаю якісної цибулі в поточному сезоні через несприятливі погодні умови", - йдеться у повідомленні.

Що буде з вартістю овочів

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомляв, що дефіцит овочевої групи в Україні зараз на рівні 400 мільйонів доларів.

За його словами, В Україні не вистачає овочевих сховищ для зберігання.

"Тому під час піку реалізації з городів і полів ціна на овочі низька, але щойно овочі починають закладатися на зберігання, ціна зростає", - наголосив він.

