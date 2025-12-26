Яким буде курс долара після Нового року: експерт здивував прогнозом

Зірвати курс може тільки одна подія, вважає Андрій Новак.

https://glavred.net/economics/kakim-budet-kurs-dollara-posle-novogo-goda-ekspert-udivil-prognozom-10727354.html Посилання скопійоване

Яким буде курс долара після Нового року / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чи зміниться курс долара в Україні у 2026 році

Які чинники будуть на це впливати

Курс долара і євро до гривні після виділення Євросоюзом Україні 90 млрд євро (а це близько 105 млрд доларів) зможе втриматися на плаву.

На 2026-2027 роки ми отримали гарантовану фінансову подушку, в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

відео дня

"Вона дасть змогу не тільки покривати будь-який дефіцит державного бюджету, а й поповнювати золотовалютні резерви НБУ. А це дає всі можливості для підтримки стабільного курсу гривні на плюс-мінус сьогоднішньому рівні. Тому у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні ні в бік девальвації, ні в бік ревальвації", - зазначив експерт.

За словами Новака, єдине, що може зірвати курс, - це якісь неймовірно погані події на фронті.

"Але для таких подій зараз немає жодних підстав. Тому що навіть ці кошти, виділені Україні Євросоюзом, дають нам змогу забезпечувати армію і всі силові структури на рівні не гіршому або навіть кращому, ніж у 2024 і 2025 роках. Тому, враховуючи ці обставини, можна бути спокійними за курс гривні у 2026 році: він буде приблизно в сьогоднішніх межах", - підсумував експерт.

Курс валют - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що навіть якщо центральний банк не підвищить ставки у 2026 році, стратеги Morgan Stanley прогнозують зростання євро до 1,30 долара до другого кварталу 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на валютному ринку України до кінця поточного тижня, тобто 28 грудня, очікується відносна рівновага, незважаючи на зовнішні чинники, які могли б викликати коливання.

Напередодні повідомлялося, що до кінця тижня щоденні курсові коливання становитимуть на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, а в обмінних пунктах - до 0,3 грн.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак - український економіст, учений, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му - був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред