Як каже профільний віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, у 2023 році внутрішні переселенці продовжать автоматично отримувати матеріальну допомогу.

Як у 2023 році платитимуть допомогу переселенцям: у Мінреінтеграції пояснили / колаж УНІАН

З 1 січня майбутнього року нарахування посібники в автоматичному режимі для внутрішніх переселенців буде продовжено. Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляють в Минреінтеграції.

"Хочу заспокоїти всіх переселенців: не потрібно після 1 січня звертатися до органів соцзахисту або ЦНАПи для відновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави", – сказала чиновниця.

За словами Верещук, для того, щоб отримати допомогу, внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан. Оскільки цей вид виплат не залежить від отриманого доходу і безстроковий.

"Рада, що нам вдалося вирішити юридичні питання – для того, щоб забезпечити безперебійними виплатами наших переселенців", - сказала віцепрем'єр.

Як каже Верещук, відповідно до нормативних актів, вищезазначені виплати - окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати його припинення.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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