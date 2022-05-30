Як під час війни оформити в "Укрпошті" переадресацію пенсії та субсидії: пояснення експертів

Як під час війни оформити в "Укрпошті" переадресацію пенсії та субсидії / УНІАН / ua.depositphotos.com

В умовах війни з Росією українці, які отримують пенсії та субсидії через "Укрпошту", можуть змінити адресу отримання виплат або перевести їх на рахунок у банку. Про це йдеться на сайті спеціалізованого видання "На пенсії".

Повідомляється, що грошовий переказ замість відділення "Укрпошти" можна отримувати у відділеннях "Ощадбанку". Для цього необхідно прийти у відділення з паспортом та індивідуальним податковим номером (РНОКПП) в банк і оформити отримання пенсії протягом двох місяців

Переадресовувати можна і пенсію, і субсидії, і соціальні виплати. На кожну з виплат потрібно оформити окрему заявку:

зайти на сайт "Укрпошти" і знайти заявку на переадресацію;

вибрати вид виплати, на яку хочете змінити адресу отримання;

вказати особисті та контактні дані - П. І. Б, номер телефону, серію та номер паспорта;

написати адресу поштового відділення, в якому раніше отримували гроші.

Крім того, далі чиновники пропонують два варіанти переадресації, але пріоритетний — адресний переказ у відділенні.

Для людей, у яких проблеми з мобільністю, не можуть дістатися до відділення, діє адресний переказ з доставкою додому, але його потрібно буде почекати.

Можна здійснити переадресацію і по телефону, зателефонувавши в контакт-центр "Укрпошти" і вказати нову адресу для доставки виплат.

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Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переклад в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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