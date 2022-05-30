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У Мінсоцполітики розповіли, як підвищуватиметься пенсія в Україні

30 травня 2022, 20:32

Як заявив керівник профільного відомства Марина Лазебна, зараз в Україні проводиться автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам.

Пенсія, купюра
У Мінсоцполітики розповіли , як підвищуватиметься пенсія в Україні / колаж фото УНІАН

Керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна вкрай сподівається на своєчасне виконання програми планового підвищення пенсій в Україні відповідно до можливостей держбюджету. Про це вона розповіла в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я буду сподіватися, що наші можливості дозволять виконувати календар підвищення пенсій. Адже ми зробили це в березні, коли була вже війна, а ми проіндексували пенсії. Наступне підвищення буде з липня, воно буде пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму, і ми зробимо перерахунок пенсіонерам. Там перераховуються надбавки за стаж понаднормовий, додаткові виплати у людей, які прив'язані до прожиткового мінімуму", ‒ сказала чиновниця.

Лазебна зазначила, що зараз проводиться автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам.

"Але є складнощі щодо звітності роботодавців, де працюють ці пенсіонери. Тому зараз за травень Пенсійний фонд зробить перерахунок, і працюючі пенсіонери, починаючи з червня, отримають перераховані пенсії. Але виплата буде йти і за квітень, і за травень, тому що за законодавством автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з квітня", ‒ сказала вона.

Керівник Мінсоцполітики також особливо зазначила, як можуть отримати пенсії пенсіонери, яким довелося через війну виїхати за кордон. За словами чиновниці, такі люди можуть вчасно отримати пенсії на свої банківські картки.

"Є питання з тими, хто поїхав, а отримували через поштові відділення. Але є безліч способів змінити спосіб отримання пенсій. Якщо вони не можуть отримати, то їх пенсія просто чекає в Україні. Або можна через портал Пенсійного фонду відкрити свій кабінет і змінити спосіб виплати", - розповіла Лазебна.

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Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переклад в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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Автор: Єгор Бунін
пенсії Марина Лазебна новини України
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