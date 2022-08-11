Як зберегти накопичення під час війни і куди вкладати гривню: поради фінансиста

Як зберегти накопичення під час війни та куди вкладати гривню / УНІАН, pixabay

Українцям через війну проти РФ прогнозують інфляцію на кінець нинішнього року на рівні вище 30%. Це автоматично "з'їсть" частину заощаджень жителів країни. Фінансовий аналітик Олексій Козирєв радить українцям залишити в гривні не більше третини своїх накопичень.

На його думку, оптимальний розподіл заощаджень виглядає так:

30-35% від суми-у гривні на депозитах і в облігаціях;

55-60% - у валюті на депозитах;

5-15% - в дорогоцінних металах (золото і злитки).

"Десь 30-35% від суми заощаджень я б залишив у гривні на коротких депозитах у банках. Вони дають до 20% річних (мова про невеликі фінустанови з високими ризиками, у великих відсотки нижче – Главред), тобто з урахуванням податку і військового збору це десь 16% доходу", – говорить Козирєв.

Крім депозитів, за його словами, можна вкладатися в ОВДП (облігації внутрішньої держпозики) і військові облігації – з прибутковістю 15-16% річних. Справа в тому, що доходи від таких вкладів не обкладаються податками, нагадав Козирєв.

З приводу валютної частини накопичень, експерт нагадав українцям про можливість вкласти безготівкову гривню у валютні депозити. За оновленими правилами НБУ, жителі країни можуть купувати безготівкову валюту і відразу класти її на депозит терміном від трьох місяців, після чого знімати вже у вигляді готівкової валюти.

Нагадаємо, раніше, 21 липня, Національний банк України збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол.

Як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

29 липня Нацбанк значно посилив свої вимоги до пунктів обміну валют - з цього дня всі операції повинні фіксуватися на відео, а інформацію про курси заборонено виставляти на табло.

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