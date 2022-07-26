Курс долара і євро б'ють рекорди: що буде з курсом валют в Україні

Курс долара / УНІАН, Апостроф

Курс долара в Україні у деяких обмінних пунктах збільшився до більш ніж 39 гривень, а курс євро - 40 гривень.

Так, у Києві купують американську валюту вже по 39,55 гривні, а продають по 39,85 гривні. Євро купують по 40 гривень, а реалізують по 40,40 гривні.

При цьому в українських банках готівкові курси валют при покупці знаходяться в коридорі: 27,50 гривні (у Києві) – 39 гривень (у Львові) за долар. При продажу - від 37,57 гривні (у Харкові) до 39,80 гривні (в Одесі).

Готівковий курс євро для покупки коливається від 37,22 гривні (у Харкові) до 39,45 гривні (у Львові). Для продажу - від 38,25 гривні (у Харкові) до 40,80 гривні за євро (в Одесі), пише Апостроф.

Що буде з курсом долара далі

Економічний експерт Олег Пензін прогнозує стабілізацію курсу долара найближчим часом. Експерт упевнений, що долар по 49 гривень – це "ажіотажно-панічні цифри".

"Я думаю, що цифри спустяться на рівень 37 гривень, десь 37 з хвостиком. Тобто буде певний спад від офіційного курсу, він буде трохи вище, немає питань, але точно не буде 40 або 39. Це забагато. Я думаю, 37 ... плюс / мінус", - зазначив Пензін, передає 24 канал.

Нацбанк підняв курс долара

Національний банк України у четвер, 21 липня, збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

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