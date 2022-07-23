Курс долара різко рвонув вгору: готівковий і "чорний" ринки пробивають стелю

Готівковий курс долара в банках підвищився. Крім того, євро подорожчав.
Курс долара в обмінних пунктах України піднімався після рішення Національного банку з 21 травня скасувати обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.
Про це свідчать дані моніторингу оголошень про купівлю-продаж валюти на сайті kurs.com.ua.
Разом з тим готівковий курс долара в банках підвищився. Крім того, євро подорожчав. Такі дані наводить портал "Мінфін".
Відзначимо, що деякі банки підняли курс до 40 і навіть до 42 гривень за одиницю (Мотор Банк, Айбокс Банк).
Разом з тим на "чорному" ринку долар в покупці виріс на 1,32 грн, а в продажу — на 1,23 грн. Євро в купівлі подорожчало на 1,03 грн, а в продажу — на 70 копійок.
читайте такожЦіни злетять слідом за доларом: українців попередили про курс 40 грн/$
Читайте ще:
- Тисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курс
- Під 40 гривень за долар: з'явився несподіваний валютний прогноз на літо
- Долар різко рвоне вгору: українців ошелешили прогнозом нового валютного курсу