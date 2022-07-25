"Ціни підуть вгору": українцям пояснили неминучість курсу долара по 40 грн

/ УНІАН

Рішення Національного банку про скасування обмеження на встановлення курсу долара, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, є правильним і давно назрілим, заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

Як підкреслив він інтерв'ю Главреду, "те, що зробив НБУ, правильно і це треба було зробити давно".

Разом з тим експерт попередив про те, що підвищення курсу долара спровокує зростання цін на АЗС.

"Всі нафтопродукти, які ми заправляємо в свої машини, куплені по 29,25. Після того як Національний банк України підняв на 20 відсотків офіційний курс, вони починають закуповувати валюту для придбання нафтопродуктів по 36,5. А це означає, що замість 50 гривень за літр 95-го ми будемо платити 60 гривень, а замість 67 гривень за літр дизеля ми будемо платити 70 гривень. А це призведе до того, що як мінімум на 2-3 відсотки повинні підскочити всі ціни в продовольчих магазинах", - вважає він.

Економіст також зазначив, що емісія Нацбанку за останні місяці призведе до зростання цін на продукти харчування.

"Ціни підуть вгору. Що буде з ціною долара? Долар теж піде вгору. Тому про долар по 24-25 гривень можна вже чітко забути. А якщо війна буде довгою, то ми з вами побачимо і долар по 40 <...> Якщо далі буде тривати емісія, важка війна, то напевно його будуть переглядати в бік підвищення", - додав Пендзін.

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