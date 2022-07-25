"Ціни підуть вгору": українцям пояснили неминучість курсу долара по 40 грн

Підвищення курсу долара спровокує зростання цін на АЗС, не виключив Олег Пендзін.
Рішення Національного банку про скасування обмеження на встановлення курсу долара, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, є правильним і давно назрілим, заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.
Як підкреслив він інтерв'ю Главреду, "те, що зробив НБУ, правильно і це треба було зробити давно".
Разом з тим експерт попередив про те, що підвищення курсу долара спровокує зростання цін на АЗС.
"Всі нафтопродукти, які ми заправляємо в свої машини, куплені по 29,25. Після того як Національний банк України підняв на 20 відсотків офіційний курс, вони починають закуповувати валюту для придбання нафтопродуктів по 36,5. А це означає, що замість 50 гривень за літр 95-го ми будемо платити 60 гривень, а замість 67 гривень за літр дизеля ми будемо платити 70 гривень. А це призведе до того, що як мінімум на 2-3 відсотки повинні підскочити всі ціни в продовольчих магазинах", - вважає він.
Економіст також зазначив, що емісія Нацбанку за останні місяці призведе до зростання цін на продукти харчування.
"Ціни підуть вгору. Що буде з ціною долара? Долар теж піде вгору. Тому про долар по 24-25 гривень можна вже чітко забути. А якщо війна буде довгою, то ми з вами побачимо і долар по 40 <...> Якщо далі буде тривати емісія, важка війна, то напевно його будуть переглядати в бік підвищення", - додав Пендзін.
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