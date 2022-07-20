Експерт пояснила, чи підскочить курс долара після скасування Нацбанком фіксованого курсу

Як вважає експерт Анна Золотько, курс долара залежить безпосередньо від того, чи буде НБУ на поточному тижні актуалізувати питання гнучкого курсу.
Скасування Нацбанком фіксованого курсу долара не стане дуже болючою для валютного ринку. Про це в коментарі "24 каналу" розповіла директор департаменту казначейських операцій" Юнекс Банку " Анна Золотько.
"Після кількох чуток про відновлення режиму гнучкого курсоутворення ринок все більш спокійно ставиться до цієї перспективи. Тому раніше зроблений прогноз курсового коридору до кінця липня залишається актуальним: на мою думку, курс буде перебувати в діапазоні 36,0–38,5 гривні за долар", – говорить вона.
Як вважає Золотько, за умови, що на поточному тижні питання гнучкого курсу НБУ не буде актуалізувати, то долар буде перебувати в "коридорі" ‒ з тенденцією однак, до зменшення спреду між курсами купівлі та продажу.
читайте такожДолар по 45, а євро майже 50 грн: яким буде курс валют після війни з Росією
Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин спрогнозував, що курс гривні буде повільно рухатися до позначки в 40 грн/$.
"На мій погляд, зараз ми переорієнтуємося на новий курс, буде перерахунок цін з урахуванням нового курсу. Нацбанк адже задовольняє заявки банків, тому підприємства все-таки будуть змушені переходити, добивати свій курс, який буде. У нас вже курс більше 37 грн. Поки повільно будемо йти до 40 грн/$, подивимося, як буде розвиватися ситуація", – уточнив він.
До того представник начальницького складу НБУ Катерина Рожкова стверджувала - що національний регулятор фінансів вже скоро від твердо зафіксованого курсу гривні до долара (зараз він "заморожений" для корпорацій, які працюють на експорт і компаній, які працюють на імпорт).
Інші новини:
- Тисяча гривень за долар? Що відомо про чорний і реальний валютний курс
- Під 40 гривень за долар: з'явився несподіваний валютний прогноз на літо
- Долар різко рвоне вгору: українців ошелешили прогнозом нового валютного курсу