Експерт пояснила, чи підскочить курс долара після скасування Нацбанком фіксованого курсу

Експерт пояснила, чи підскочить курс долара / УНІАН, pixabay

Скасування Нацбанком фіксованого курсу долара не стане дуже болючою для валютного ринку. Про це в коментарі "24 каналу" розповіла директор департаменту казначейських операцій" Юнекс Банку " Анна Золотько.

"Після кількох чуток про відновлення режиму гнучкого курсоутворення ринок все більш спокійно ставиться до цієї перспективи. Тому раніше зроблений прогноз курсового коридору до кінця липня залишається актуальним: на мою думку, курс буде перебувати в діапазоні 36,0–38,5 гривні за долар", – говорить вона.

Як вважає Золотько, за умови, що на поточному тижні питання гнучкого курсу НБУ не буде актуалізувати, то долар буде перебувати в "коридорі" ‒ з тенденцією однак, до зменшення спреду між курсами купівлі та продажу.

читайте такожДолар по 45, а євро майже 50 грн: яким буде курс валют після війни з Росією

Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин спрогнозував, що курс гривні буде повільно рухатися до позначки в 40 грн/$.

"На мій погляд, зараз ми переорієнтуємося на новий курс, буде перерахунок цін з урахуванням нового курсу. Нацбанк адже задовольняє заявки банків, тому підприємства все-таки будуть змушені переходити, добивати свій курс, який буде. У нас вже курс більше 37 грн. Поки повільно будемо йти до 40 грн/$, подивимося, як буде розвиватися ситуація", – уточнив він.

До того представник начальницького складу НБУ Катерина Рожкова стверджувала - що національний регулятор фінансів вже скоро від твердо зафіксованого курсу гривні до долара (зараз він "заморожений" для корпорацій, які працюють на експорт і компаній, які працюють на імпорт).

Інші новини: