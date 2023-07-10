Як не переплачувати за електрику: в "Укренерго" назвали простий спосіб

У літній період більша частина витрат на електроенергію (55%) – ціна охолодження повітря. Через наслідки масованих атак країни-агресора РФ на українську енергосистему необхідність економії струму зберігається, повідомляють фахівці держкомпанії "Укренерго" на офіційній каналі в Telegram.
Вони також дали кілька порад щодо енергозбереження влітку.
У їх числі:
- Міняти фільтри кондиціонера кожні три місяці. Брудний фільтр обмежує потік повітря і змушує кондиціонер працювати інтенсивніше і споживати більше електроенергії.
- Встановлювати кондиціонер не нижче, ніж на +25 градусів за шкалою Цельсія. За даними американських фахівців, зниження температури кондиціонера на кожен градус нижче цього показника додає 3% вартості платіжки;
- Закривати вікна жалюзі або шторами - для того, щоб обмежити потрапляння сонячних променів всередину будинку (це знизить нагрівання повітря в кімнатах);
- Використовувати для охолодження вентилятор, а не кондиціонер. Вентилятори використовують менше електроенергії для забезпечення циркуляції повітря;
- Затикати тріщини і отвори навколо дверей і вікон. У спекотну погоду це утримає прохолодну обстановку в приміщенні і не дасть проникнути на розпечене повітря з вулиці. А взимку герметизація буде діяти навпаки - допоможе зберегти тепло в приміщенні.
В "Укренерго" повторюють, що економне використання електроенергії не вимагає нехтування власним комфортом (іноді достатньо кількох простих дій ‒ для того, щоб і сума в квитанції знизилася, і в енергосистемі був баланс).
Підвищення тарифу на електроенергію в Україні
Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.
За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.
До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)
"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.
Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.
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