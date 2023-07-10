УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Як не переплачувати за електрику: в "Укренерго" назвали простий спосіб

Дмитро Відоменко
10 липня 2023, 08:56 оновлено 10 липня, 09:00
88
Через наслідки масових атак РФ на українську енергосистему необхідність економії струму зберігається, кажуть в "Укренерго".
Тарифи, світло
В" Укренерго " українцям дали кілька порад з приводу енергозбереження влітку / колаж фото УНІАН

У літній період більша частина витрат на електроенергію (55%) – ціна охолодження повітря. Через наслідки масованих атак країни-агресора РФ на українську енергосистему необхідність економії струму зберігається, повідомляють фахівці держкомпанії "Укренерго" на офіційній каналі в Telegram.

Вони також дали кілька порад щодо енергозбереження влітку.

У їх числі:

відео дня
  • Міняти фільтри кондиціонера кожні три місяці. Брудний фільтр обмежує потік повітря і змушує кондиціонер працювати інтенсивніше і споживати більше електроенергії.
  • Встановлювати кондиціонер не нижче, ніж на +25 градусів за шкалою Цельсія. За даними американських фахівців, зниження температури кондиціонера на кожен градус нижче цього показника додає 3% вартості платіжки;
  • Закривати вікна жалюзі або шторами - для того, щоб обмежити потрапляння сонячних променів всередину будинку (це знизить нагрівання повітря в кімнатах);
  • Використовувати для охолодження вентилятор, а не кондиціонер. Вентилятори використовують менше електроенергії для забезпечення циркуляції повітря;
  • Затикати тріщини і отвори навколо дверей і вікон. У спекотну погоду це утримає прохолодну обстановку в приміщенні і не дасть проникнути на розпечене повітря з вулиці. А взимку герметизація буде діяти навпаки - допоможе зберегти тепло в приміщенні.

В "Укренерго" повторюють, що економне використання електроенергії не вимагає нехтування власним комфортом (іноді достатньо кількох простих дій ‒ для того, щоб і сума в квитанції знизилася, і в енергосистемі був баланс).

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.

Інші новини:

свет тарифи на електроенергію електроенергія
Реклама

Головне за день

"Кастинг наступників": експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна

"Кастинг наступників": експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна

10:03 Політика
РФ скинула авіабомбу на місце видачі гумдопомоги в Оріхові: є загиблі і багато поранених

РФ скинула авіабомбу на місце видачі гумдопомоги в Оріхові: є загиблі і багато поранених

09:06 Україна
Україну запросять до НАТО за рік у Вашингтоні, у Вільнюсі почнеться підготовка - Портников

Україну запросять до НАТО за рік у Вашингтоні, у Вільнюсі почнеться підготовка - Портников

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

10:07

Три сценарії: що говорять українські бійці на фронті про контрнаступ - ВВС

10:03

"Кастинг наступників": експерт розкрив, чому у 2024 році впаде влада Путіна

09:57

Головоломка для кмітливих: приберіть 2 сірники, щоб виправити рівняння

09:38

Опуклі рисочки на клавішах А і О зробили не випадково: навіщо вони потрібні

09:06

РФ скинула авіабомбу на місце видачі гумдопомоги в Оріхові: є загиблі і багато пораненихФото

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:00

Україну запросять до НАТО за рік у Вашингтоні, у Вільнюсі почнеться підготовка - ПортниковЕксклюзив

08:56

Як не переплачувати за електрику: в "Укренерго" назвали простий спосіб

08:50

Що приховують бармени: навіщо в коктейлі 2 трубочки

08:08

Путін викликав Пригожина в Кремль "на килим" після провалу заколоту - ЗМІ

Реклама
08:08

"Це НАТО не готове прийняти Україну": Волкер накинувся з критикою на Байдена

07:16

Путін опинився у незручному становищі через рішення щодо "Вагнера" – ISW

07:05

Загадка, яку практично неможливо розгадати: потрібно знайти журавля на картинці

06:54

Чи може Захід піти на заморозку війни?Погляд

06:45

Що означає слово "звитяга" і чому ми неправильно його вживаємо: пояснення мовознавцяВідео

06:43

Яке сьогодні свято і привітання з Днем ангела 10 липня

06:30

РФ вночі атакувала Миколаїв ракетою С-300: удар нанесли по об'єкту інфраструктури

04:00

"Москві стане не до Криму": Золотарьов назвав умову здачі Росією півостроваВідео

02:05

Трансгендерна жінка вперше поїде на конкурс "Міс Всесвіт" від Нідерландів

01:35

"Є 3 вузлові точки": політолог назвав території, за які РФ воюватиме найсильнішеВідео

00:55

Продюсер Полякової висловився про Каменських, яка співає за кордоном російською

Реклама
00:15

Кримський міст переоцінений, його підрив не вплине на битву за Крим - ЗолотарьовВідео

09 липня, неділя
23:31

Байден міг закінчити війну за 5 хвилин, але Україна на це не пішла б - Зеленський

22:50

"У вихід на кордони 1991 року не вірю": політолог анонсував "зраду" в жовтніВідео

22:35

Фаворит Холостячки Огневич після гей-весілля готується стати батьком

22:07

"Багато людей можуть підтримати": Зеленський допустив заколот або революцію в РФ

21:34

В НАТО терміново узгоджують пакет гарантій безпеки для України - Politico

21:11

У окупантів РФ у Мелітопольському районі прогримів вибух: опубліковані кадриВідео

20:46

Путін підтвердив, що в Дагестан їздив його двійник - ексспівробітник КДБ

20:43

Навіщо 11 липня потрібно принести в будинок кропиву: прикмети і що не можна робити

20:23

Проблему водоканалів переклали з хворої на здорову головуПогляд

20:16

Медведєв вибухнув погрозою ударів РФ по АЕС в Україні та ядерних об'єктах в ЄС

20:12

Пугачова та Галкін забирають дітей і полишають Ізраїль

19:41

Скандал на весь СРСР: за що зненавиділи Едіту П'єху

19:32

Повернення захисників Маріуполя: Лавров в істериці "наїхав" на Туреччину

19:31

Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО, у Києва є умова - Кабмін

18:39

"За що хлопці гинуть": блогерка Верба похвалилася новою машиною за 10 млн грн

18:18

Україну можуть взяти в НАТО до закінчення війни - ексрадник глави Пентагону

18:09

У ЗСУ розповіли, який позивний у Валерія Залужного

17:47

Путін звільнив Герасимова після бунту Пригожина - Daily Mail

17:30

Випало все волосся і став лисим: у РФ розповіли про хворобу Філіпа Кіркорова

Реклама
17:22

"Валюха зі Сватів" брудно вилаялася на адресу Анни Кошмал

17:19

Заміновані поля і редути військ РФ: у WSJ дізналися, як йде наступ ЗСУ

16:43

Росія продовжує мінувати Запорізьку АЕС та терміново відправила туди Росгвардію

16:29

Вбивця техніки чи рятівний засіб: чи можна чистити пральну машину лимонною кислотою

16:29

Війна в Україні може заморозитись восени і з'явиться дефіцит зброї - ЗолотарьовВідео

16:08

Приголомшують добротою: 3 знака зодіаку, у яких велике серце

16:06

Все в чорному диму: у Києві потужна пожежа на АЗС, багато постраждалихФотоВідео

15:54

Україна буде "тонути": синоптик попередив про атаку потужних злив з градом і шквалами

15:54

Крах веж Кремля: експерт назвав 4 регіони, які можуть піти на бунт у РФ

15:44

"Право на відстрочку кардинально змінилось": кого можуть повторно мобілізувати

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти