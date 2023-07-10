Як не переплачувати за електрику: в "Укренерго" назвали простий спосіб

Через наслідки масових атак РФ на українську енергосистему необхідність економії струму зберігається, кажуть в "Укренерго".

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В" Укренерго " українцям дали кілька порад з приводу енергозбереження влітку / колаж фото УНІАН

У літній період більша частина витрат на електроенергію (55%) – ціна охолодження повітря. Через наслідки масованих атак країни-агресора РФ на українську енергосистему необхідність економії струму зберігається, повідомляють фахівці держкомпанії "Укренерго" на офіційній каналі в Telegram.

Вони також дали кілька порад щодо енергозбереження влітку.

У їх числі:

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Міняти фільтри кондиціонера кожні три місяці. Брудний фільтр обмежує потік повітря і змушує кондиціонер працювати інтенсивніше і споживати більше електроенергії.

Встановлювати кондиціонер не нижче, ніж на +25 градусів за шкалою Цельсія. За даними американських фахівців, зниження температури кондиціонера на кожен градус нижче цього показника додає 3% вартості платіжки;

Закривати вікна жалюзі або шторами - для того, щоб обмежити потрапляння сонячних променів всередину будинку (це знизить нагрівання повітря в кімнатах);

Використовувати для охолодження вентилятор, а не кондиціонер. Вентилятори використовують менше електроенергії для забезпечення циркуляції повітря;

Затикати тріщини і отвори навколо дверей і вікон. У спекотну погоду це утримає прохолодну обстановку в приміщенні і не дасть проникнути на розпечене повітря з вулиці. А взимку герметизація буде діяти навпаки - допоможе зберегти тепло в приміщенні.

В "Укренерго" повторюють, що економне використання електроенергії не вимагає нехтування власним комфортом (іноді достатньо кількох простих дій ‒ для того, щоб і сума в квитанції знизилася, і в енергосистемі був баланс).

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.

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