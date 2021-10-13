Як визначити, пільги або субсидія вигідні в опалювальний сезон - відповідь фахівців

Як визначити, пільги чи субсидія вигідні в опалювальний сезон-відповідь фахівців / УНІАН

У міру того, як наближається опалювальний сезон, українцям, які мають право і на пільги, і на отримання субсидії, потрібно уточнити в управліннях соціального захисту ‒ який з варіантів їм вигідніше. Про це повідомляє спеціалізоване видання "На пенсії".

За даними журналіста, кілька років тому пільговики могли одночасно користуватися і знижкою на оплату комунальних послуг, і отримувати субсидії, однак на даний момент ці положення законодавства не діють — потрібно вибирати. Втім, пільги та субсидії можна "комбінувати" — в опалювальний сезон.

Журналісти відзначають, що якщо громадянин, наприклад, вибрав субсидію, то це не означає, що він позбувся пільгового статусу "діти війни". Просто в цьому конкретному випадку він не може користуватися пільгами на оплату комунальних послуг.

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Нагадаємо, раніше писав, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд гривень для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.

У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.