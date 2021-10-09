УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

У Мінцсоцполітики уточнили, кому не дадуть субсидію в 2021 році

9 октября 2021, 10:22
Прослушать новость
Остановить

Не зможуть отримати субсидії особи, у яких є заборгованість зі сплати аліментів, а також ті, хто здійснив покупку на понад 50 тис. грн.

субсидія_деньги_жкх_раху_комуналка
Названо категорії громадян, які не отримають субсидію / delo.ua

Міністерство соціальної політики України опублікувало список громадян, яким не призначатиметься субсидія. Зокрема, не матимуть право на отримання субсидії особи, у яких є заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці.

Хто не може отримати субсидію в Україні

Згідно з інформацією на сайті Мінсоцполітики, субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку; 230 кв. метрів - для індивідуальних будинків. Виняток - дитячі будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї, прийомні сім'ї, житлові приміщення для осіб з інвалідністю, що пересуваються на візках, забезпечені з бюджету тощо.

"Субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або утримання під вартою)", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, субсидія не призначається, якщо на банківському рахунку члена домогосподарства є депозит, який перевищує 100 тисяч гривень, або у власності є транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 5 років (крім мопеда і причепа), та/або більш ніж 1 транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 15 років (крім мопеда і причепа).

Також права на субсидію не мають домогосподарства, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї особи з його складу впродовж 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн. Це може бути купівля земельної ділянки, квартири, будинку, іншого нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів, купівля безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів і т. д.)

Реклама

Не призначається субсидія і особам, які мають прострочену понад 3 місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її отримання.

Читайте такжеВ Україні запровадили контроль над отриманням субсидій: кому загрожує позбавлення виплат

Як повідомляв Главред, субсидію в Україні вже оформили понад 2,5 мільйона громадян, і орієнтовно в цьому опалювальному періоді середній розмір допомоги складе близько 1900-2000 гривень на домогосподарство. Але деякі громадяни зможуть отримати набагато більше. В окремих випадках житлові субсидії можуть досягати суми в 5,7 або 10 тисяч гривень. Це стосується передусім багатодітних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

viber
субсидії субсидія Мінсоцполітики новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Мінцсоцполітики уточнили, кому не дадуть субсидію в 2021 році». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Надя Дорофєєва в напівпрозорих трусах викликала подив у шанувальниківНадя Дорофєєва в напівпрозорих трусах викликала подив у шанувальників Повернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміниПовернення бабиного літа: українців попередили про різке потепління і назвали терміни "Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа"Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа "Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою"Мій скарб": партнер Зарицької по шоу Танці з зірками підігрів чутки про стосунки зі співачкою Надя Дорофєєва грайливо задерла светр і засвітила пружні груди і прес в ніжному образіНадя Дорофєєва грайливо задерла светр і засвітила пружні груди і прес в ніжному образі

Последние новости

20:45

В Росії просто так ворони не каркають: навіщо була стаття Медведєва і заява Пєскова

20:26

Лікарі назвали симптоми, як відрізнити застуду від коронавірусу Видео

20:21

Ціни на продукти, газ та послуги лікарень б'ють рекорди в Україні: що і на скільки подорожчало

20:00

Підробка не відрізняється: на Житомирщині затримали доларових фальшивомонетників Видео

19:59

Здоров'я королеви похитнулося: Єлизавета II вперше за довгий час вийшла в світ Фото Видео

Реклама
19:38

Опалювальний сезон під загрозою зриву: три області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

19:24

У ТКГ розповіли, чому Україна не розглядає "мирний план" від окупантів Видео

19:06

"Леся Іванівна, ну ви даєте": Нікітюк в шкірі похвалилася декольте крупним планом

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину Видео

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

Реклама
16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

Реклама
13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять