У Мінцсоцполітики уточнили, кому не дадуть субсидію в 2021 році

Названо категорії громадян, які не отримають субсидію / delo.ua

Міністерство соціальної політики України опублікувало список громадян, яким не призначатиметься субсидія. Зокрема, не матимуть право на отримання субсидії особи, у яких є заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці.

Хто не може отримати субсидію в Україні

Згідно з інформацією на сайті Мінсоцполітики, субсидія не призначається, якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку; 230 кв. метрів - для індивідуальних будинків. Виняток - дитячі будинки сімейного типу, багатодітні сім'ї, прийомні сім'ї, житлові приміщення для осіб з інвалідністю, що пересуваються на візках, забезпечені з бюджету тощо.

"Субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або утримання під вартою)", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, субсидія не призначається, якщо на банківському рахунку члена домогосподарства є депозит, який перевищує 100 тисяч гривень, або у власності є транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 5 років (крім мопеда і причепа), та/або більш ніж 1 транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 15 років (крім мопеда і причепа).

Також права на субсидію не мають домогосподарства, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї особи з його складу впродовж 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн. Це може бути купівля земельної ділянки, квартири, будинку, іншого нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів, купівля безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів і т. д.)

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Не призначається субсидія і особам, які мають прострочену понад 3 місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її отримання.

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Як повідомляв Главред, субсидію в Україні вже оформили понад 2,5 мільйона громадян, і орієнтовно в цьому опалювальному періоді середній розмір допомоги складе близько 1900-2000 гривень на домогосподарство. Але деякі громадяни зможуть отримати набагато більше. В окремих випадках житлові субсидії можуть досягати суми в 5,7 або 10 тисяч гривень. Це стосується передусім багатодітних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.