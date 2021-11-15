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За яких умов в Україні забирають субсидію: чиновники дали відповідь

15 листопада 2021, 14:41

Для того, щоб оформити відмову від субсидії, кажуть чиновник, потрібно написати заяву, вказавши при цьому власні паспортні дані та ідентифікаційний код.

Субсидія, квитанція
За яких умов в Україні забирають субсидію : чиновники дали відповідь / УНІАН

В Україні, згідно із законодавством, в тому випадку, якщо людина оформила субсидію на законних підставах, а потім у нього змінилися життєві обставини в кращу сторону, то від допомоги необхідно відмовитися. Як повідомляє портал Факт з посиланням на чиновників, така ситуація найчастіше виникає у випадку, коли субсидіант поміняв місце роботи і у нього істотно зросла заробітна плата.

Якщо сім'я купила новий автомобіль (випущений менш, ніж через п'ять років до моменту покупки) або хтось із членів сім'ї зробив покупку на суму понад 50 тисяч гривень, то це теж причина для того, щоб відмовитися від допомоги. Інакше пізніше, після перевірки соціальних органів, її потрібно буде повертати.

Причиною для відмови від субсидії може бути депозит у банку в сумі, яка перевищує 100 тисяч гривень. А також придбання валюти та банківських металів на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Для того, щоб оформити відмову від субсидії, потрібно написати заяву, вказавши при цьому власні паспортні дані та ідентифікаційний код.

Крім того, в заяві необхідно вказати причину відмови, а заяву необхідно віднести до органів соцзахисту або направити рекомендованим листом поштою.

читайте такожЯк оформити субсидію, якщо є борги за комуналку - роз'яснення Мінсоцполітики

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 грудня нинішнього року в Україні офіційно підвищується прожитковий мінімум - до 2393 гривень. А наступного року його переглянуть у бік збільшення ще двічі (відповідно до 2508 гривень і 2589 гривень) — з 1 липня і 1 грудня.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб залишиться найвищим і в кінці 2021 року складе 2481 гривень, а в кінці 2022 року — 2684 гривні.

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