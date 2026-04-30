Зникає з полиць на очах: українці масово скуповують одну крупу, які ціни

На тлі ажіотажу запаси крупи швидко скорочуються.

Що відбувається з цінами на гречку

Коротко:

В Україні швидко дорожчає гречка

Ціни зростають через ажіотаж на ринку

Дефіциту гречки наразі немає

Ціни на гречку в Україні відчутно зросли. Таке подорожчання традиційно спричиняє ажіотаж, і частина покупців починає робити запаси, побоюючись подальшого підняття цін або дефіциту. Про це розповіла експертка Світового банку Оксана Руженкова у коментарі Фокусу.

Так, за даними Мінфіну, наприкінці квітня середня ціна гречки зросла до 75,05 грн за кілограм, тоді як у березні вона становила близько 53,75 грн.

Експертка наголосила, що подорожчання крупи пов’язане не зі скороченням посівів.

"Люди, прочитавши інформацію про менший урожай, заходять в магазин, бачать ще відносно невисоку ціну й купують гречку про запас, забезпечуючи персональну продовольчу безпеку. На тлі такого ажіотажу запаси крупи швидко скорочуються. Аграрії, своєю чергою, бачать підвищений попит, починають підіймати ціну. Тобто по факту саме ажіотаж на ринку провокує зростання цін", - пояснила вона.

За її словами, дефіциту гречки в Україні немає і не прогнозується.

Руженкова також додала, що навіть за відсутності дефіциту цієї крупи на ринку суттєвого зниження цін очікувати не варто.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, в Україні вперше з початку лютого зросли відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Вартість овоча підскочила одразу на 40% за тиждень.

Експерт плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва сказала, що в Україні цьогоріч ціни на картоплю значно нижчі, ніж в аналогічний період 2025 року. Але у найближчий час ситуація на ринку може кардинально змінитися.

Крім того, на українському ринку з’явилися перші партії молодої білоголової капусти. Вона надходить у продаж по 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

