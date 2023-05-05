Гривня не зміцниться: українцям слід готуватися до доларових коливань у травні

Експерт стверджує, що у травні курс долара перебуватиме на рівні 37,1-38,3 грн.

https://glavred.net/economics/grivnya-ne-zmicnitsya-ukrajincyam-slid-gotuvatisya-do-dolarovih-kolivan-u-travni-10468195.html Посилання скопійоване

Курс долара у травні буде коливатися / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні курс долара почне коливатися. Такі коливання будуть протягом всього травня. Про це заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, повідомляє ТСН.

Коливання будуть залежати від "важливих новин".

"Але вони на курс радикально не впливають. ... У нас є валютний коридор 37-38 гривень за долар. Ось у ньому курс і "топтатиметься" цього місяця. Гойдалки будуть – від і до. У нас не намічається якихось радикальних змін на валютному ринку", – сказав Охріменко.

відео дня

Фінансовий експерт Олексій Козирєв переконаний, що з 4 по 19 травня курс долара буде на рівні 37,1-38,3 грн у банках та 37,25-38 грн в обмінниках. Він стверджує, що обвалу курсу долара не буде. Також найближчим часом не слід очікувати зміцнення гривні.

Подібне залежить навіть від того, що українці продовжать купувати більше валюти, ніж продавати. Таким чином, попит на валюту буде залишатися на високому рівні.

"Однак з іншого боку, обсяги надлишкової закупівлі зменшуватимуться – оскільки у зв'язку з тими ж причинами населення не зможе купувати валюту дуже великими темпами. І це підтримуватиме курс на середньому рівні", – додав Козирєв.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара щодо гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Дивіться відео Главреда - прогноз щодо курсу валют на 2023 рік:

Інші новини: