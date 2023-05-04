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Долар "забуксував": українцям озвучили приємний прогноз до кінця тижня

Сергій Кущ
4 травня 2023, 07:32 оновлено 4 травня, 07:32
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Курс долара в Україні продовжує стабілізуватися вже другий тиждень поспіль.
Долар, курс валют
Курс долара в Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Курс долара в Україні у перший тиждень травня коливатиметься в межах коридору 37,4 - 38,1 гривні за долар.

За словами директора Департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, це пов'язано з тим, що минулого тижня гривня тільки зміцнювалася, пише 24 канал.

"Це була реакція на часткову лібералізацію валютних обмежень, зокрема, розширення ліміту продажу готівкової валюти через каси банків. Великі системні банки, користуючись цим рішенням, почали знижувати вартість готівкового долара, щоб запропонувати українцям конкурентні умови придбання валюти, чим спровокували зниження курсу в цілому на ринку", - зазначила експерт.

відео дня

Банкір прогнозує, що схожі тенденції будуть спостерігатися і на цьому тижні, посилення конкуренції між банками і небанківськими установами збереже загальний тренд по зміцненню готівкового курсу.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара щодо гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Дивіться відео з прогнозом про те, чи варто чекати зміцнення української гривні:

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