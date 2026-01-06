Чи готує долар різкий стрибок: банкір спрогнозував курс валют на тиждень

Протягом 5-11 січня фактори, які можуть викликати курсові коливання, будуть достатньо збалансованими, а валютний ринок – стійким.

https://glavred.net/economics/gotovit-li-dollar-rezkiy-skachok-bankir-sprognoziroval-kurs-valyut-na-nedelyu-10729793.html Посилання скопійоване

Що буде з курсом долара і євро протягом тижня / Колаж: Главред, фото: Freepik

Головне з новини:

відео дня

Валютний ринок упродовж тижня залишатиметься стабільним

Тижневі коливання не перевищать 1–1,5% від стартового курсу

В Україні протягом тижня з 5 по 11 січня не очікується різких коливань валютного курсу. Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі "РБК-Україна", підкресливши, що ситуація на ринку залишається контрольованою та збалансованою.

За його словами, усі ключові фактори, які можуть впливати на курс, наразі врівноважені, а Національний банк зберігає можливість оперативно згладжувати будь-які перекоси на міжбанку.

Прогноз курсу на тиждень

Лєсовий зазначив, що на готівковому ринку долар торгуватиметься в діапазоні 42,3–42,8 грн, а євро - 48,5–49,75 грн. На міжбанківському ринку очікуються подібні значення: 42,2–42,7 грн за долар та 48,5–49,75 грн за євро.

Спреди та можливі відхилення

Різниця між купівлею та продажем у касах банків, за прогнозом, становитиме 0,5–0,6 грн для долара та 0,8–1 грн для євро. В обмінниках ці показники можуть бути дещо ширшими - 0,6–1 грн та 1–1,3 грн відповідно.

Середні тижневі коливання, за оцінкою експерта, не перевищать 1–1,5% від стартових значень.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, 5 січня НБУ підвишив курс основних валют. Долар подорожчав до 42,29 грн, євро - до 49,58 грн, а злотий - до 11,77 грн.

Нагадаємо, у січні 2026 року курс долара в Україні залишатиметься стабільним. За прогнозом експерта Тараса Лєсового, різких коливань не очікується, а НБУ й надалі контролюватиме ринок.

Крім цього, у держбюджеті на 2026 рік закладено курс 45,7 грн за долар. Водночас експерти Dragon Capital прогнозують помірне послаблення гривні - до близько 44 грн наприкінці року.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред