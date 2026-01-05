Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

Інна Ковенько
5 січня 2026, 16:44
136
НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 6 січня.
Курс валют на 6 січня
Курс валют на 6 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 6 січня
  • Наскільки подешевшав євро
  • Скільки коштуватиме злотий 6 січня

На вівторок, 6 січня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар подорожчав, а євро та злотий послабили свої позиції. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України

Зазначається, що на вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 42,42 гривні за долар. Таким чином українська валюта подешевшала на 25 копійок, порівняно з понеділком, 5 січня.

відео дня

Курс євро на 6 січня

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Курс злотого на 6 січня

НБУ знизив курс польського злотого до гривні 6 січня на порівняно з 5 січня на 3 копійки - до 11,74 гривні.

Чи обвалиться гривня у 2026 році - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі Главреду заявив, що глобальні економічні потрясіння та політика адміністрації Трампа не матимуть суттєвого впливу на гривню у 2026 році.

За його словами, Україна нині мало залежить від світових фінансових процесів, адже обсяги експорту невеликі, а імпорт здебільшого пов’язаний із потребами оборони. Фінансування країни здійснюється за рахунок стабільної міжнародної підтримки.

"Безумовно, в окремих європейських країнах у 2026 році будуть різновекторні політичні рухи, але, не дивлячись на це, фінансова і військова підтримка нашої країни збережеться у переважній більшості країн, які сьогодні складають коаліцію підтримки України (а це понад 60 країн світу та практично всі міжнародні організації)", - додав Новак.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, 5 січня НБУ підвишив курс основних валют. Долар подорожчав до 42,29 грн, євро - до 49,58 грн, а злотий - до 11,77 грн.

Нагадаємо, у січні 2026 року курс долара в Україні залишатиметься стабільним. За прогнозом експерта Тараса Лєсового, різких коливань не очікується, а НБУ й надалі контролюватиме ринок.

Крім цього, у держбюджеті на 2026 рік закладено курс 45,7 грн за долар. Водночас експерти Dragon Capital прогнозують помірне послаблення гривні - до близько 44 грн наприкінці року.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс валют / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс долара курс євро
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні готують масштабні зміни для військових - новий міністр представить план

В Україні готують масштабні зміни для військових - новий міністр представить план

18:18Новини
Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм

Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм

18:10Синоптик
Операція "Труба 2.0": росіяни використали газопровід для прориву до великого міста

Операція "Труба 2.0": росіяни використали газопровід для прориву до великого міста

17:34Новини
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Життя вже не буде колишнім: чотири знаки зодіаку отримають суворий урок 5 січня

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Настя Каменських російською оголосила про зміни в житті - деталі

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Забудуть про всі проблеми: на три знаки зодіаку чекає великий успіх

Росія підняла "ТУшки" в повітря: коли можуть відбутися пуски ракет

Росія підняла "ТУшки" в повітря: коли можуть відбутися пуски ракет

Останні новини

18:18

В Україні готують масштабні зміни для військових - новий міністр представить план

18:11

У Києві закликають жителів не купатися у водоймах на Водохреще - деталі

18:10

Українців попередили про серйозну небезпеку: названо дату, коли налетить потужний шторм

17:34

Операція "Труба 2.0": росіяни використали газопровід для прориву до великого містаВідео

17:08

Український воротар претендує на звання найкращого у світі у 2025 році - хто він

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:07

Небезпечні періоди чекають на українців: названо дати жорстких магнітних бур

16:59

Звариться за 10 хвилин: як кмітливі господині прискорюють приготування картоплі

16:44

"Спеціальний формат": ЗМІ розкрили, яку нову посаду може отримати Дмитро Кулеба

16:44

Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

Реклама
16:37

На смак як бабусині пиріжки: рецепт лінивих коржиків з картоплею і грибами

16:30

Учасниць "Холостяка" прорвало: розгорівся скандал через зізнання Тараса Цимбалюка

16:13

Чому 6 січня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

16:09

Синьо-жовтий: єдиний правильний - хто і навіщо каже інакш

16:02

Росія вночі піднімала стратегічну авіацію, але відмовилась від атаки - що сталось

15:49

Дієтологи назвали рибу головним продуктом зими: які види найкорисніші

15:41

Росія розбомбила американський завод у Дніпрі: мер розповів про наслідки

15:32

Від союзника до окупанта: як Москва стерла українську державу

15:22

Гороскоп на завтра 6 січня: Дівам - радісні новини, Стрільцям - зрада

15:18

Може зруйнувати авто: водіям назвали головний "мінус" підземного паркінгу

15:12

Кремль в страху через спецоперацію США в Венесуелі: чого боїться Росія

Реклама
15:06

Водіїв закликали покласти котячий наповнювач у авто: причина здивує багатьох

14:57

Чорний силует швидший за потяг: у київському метро фіксують загадкове явище

14:32

Ексклюзивна прем’єра чорної детективної комедії "10 блогерят" — лише на Київстар ТБВідео новини компанії

14:27

Плакат, що розколов країну: хто і навіщо вигадав "три сорти" українців

14:17

Блогер-утікач Волошин уїдливо відповів на розшук ТЦК: "Що ж таке?"

14:03

СБУ тимчасово очолив Євген Хмара – що про нього відомо

14:02

Маша Єфросиніна поділилася рідкісним фото з 21-річною донькою

14:01

РФ намагається розширити фронт у двох областях: військовий розкрив план ворога

14:01

Не мотлох, а інвестиція: професіонал розповів про найцінніші речі секонд-хендів

13:55

Росіяни оснащують Шахеди ПЗРК "Верба": ЗМІ пояснили, чим це небезпечно

13:54

Колядка чи щедрівка: проста помилка, якої бояться на кожне Різдво

13:43

Василь Малюк йде з посади голови СБУ - Зеленський

13:26

"Десь розвалило хату": маленький син Козловського здивував реакцією на обстріл

13:19

Ніколи не сідайте на поріг: що вірили наші предки і чого вони боялися

13:17

Харків та Дніпро трясе від вибухів: РФ атакує міста ракетами і дронами, деталіВідео

12:32

Як птахам вдається довго стояти на льоду: качки, лебеді та гуси використовують хитрий трюкВідео

12:26

Навіщо розсаду поливають медом: як швидко зміцнити розсадуВідео

12:22

Ціна сягне 450 гривень за кілограм: в Україні дорожчатиме один вид риби

12:21

"Не можна було рік вагітніти": переможниця "Холостяка" Бєлень поділилася особистим

12:21

Зрадниця Ані Лорак терміново покинула РФ слідом за дочкою

Реклама
12:20

Ексміністр фінансів Канади стала радницею Зеленського: що відомо

11:58

Зеленський призначив першого заступника Буданова: хто він

11:43

Коханий Наталки Денисенко може повторити долю Андрія Фединчика

11:31

Окупанти прориваються у ще одне велике місто: військовий оцінив загрозу

11:25

РФ стягнула "елітні війська" для захоплення одного міста: де тривають гарячі бої

11:18

Як він виріс: Леся Нікітюк показала піврічного сина

11:06

У будівлі величезна дірка, є постраждалі: росіяни влупили по лікарні зі стаціонаром у КиєвіФото

10:48

Китайський гороскоп на завтра 6 січня: Зміям - стрес, Козлам - зневіра

10:45

Які компліменти не можна говорити дівчині: найпоширеніші помилки

10:29

Відключення світла в Україні - графіки на 5 січня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти