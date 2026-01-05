Долар різко злетів, а євро подешевшав: новий курс валют на 6 січня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 6 січня.

Курс валют на 6 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 6 січня

Наскільки подешевшав євро

Скільки коштуватиме злотий 6 січня

На вівторок, 6 січня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар подорожчав, а євро та злотий послабили свої позиції. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України

Зазначається, що на вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 42,42 гривні за долар. Таким чином українська валюта подешевшала на 25 копійок, порівняно з понеділком, 5 січня.

Курс євро на 6 січня

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 49,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Курс злотого на 6 січня

НБУ знизив курс польського злотого до гривні 6 січня на порівняно з 5 січня на 3 копійки - до 11,74 гривні.

Чи обвалиться гривня у 2026 році - прогноз економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі Главреду заявив, що глобальні економічні потрясіння та політика адміністрації Трампа не матимуть суттєвого впливу на гривню у 2026 році.

За його словами, Україна нині мало залежить від світових фінансових процесів, адже обсяги експорту невеликі, а імпорт здебільшого пов’язаний із потребами оборони. Фінансування країни здійснюється за рахунок стабільної міжнародної підтримки.

"Безумовно, в окремих європейських країнах у 2026 році будуть різновекторні політичні рухи, але, не дивлячись на це, фінансова і військова підтримка нашої країни збережеться у переважній більшості країн, які сьогодні складають коаліцію підтримки України (а це понад 60 країн світу та практично всі міжнародні організації)", - додав Новак.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, 5 січня НБУ підвишив курс основних валют. Долар подорожчав до 42,29 грн, євро - до 49,58 грн, а злотий - до 11,77 грн.

Нагадаємо, у січні 2026 року курс долара в Україні залишатиметься стабільним. За прогнозом експерта Тараса Лєсового, різких коливань не очікується, а НБУ й надалі контролюватиме ринок.

Крім цього, у держбюджеті на 2026 рік закладено курс 45,7 грн за долар. Водночас експерти Dragon Capital прогнозують помірне послаблення гривні - до близько 44 грн наприкінці року.

Курс валют / Інфографика: Главред

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

