Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Євро вперше злетів вище 51 грн, долар дешевшає: новий курс валют на 27 січня

Руслана Заклінська
26 січня 2026, 17:25
172
НБУ підвищив офіційний курс євро до рекордної позначки.
Євро вперше злетів вище 51 грн, долар дешевшає: новий курс валют на 27 січня
Курс валют на 27 січня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 27 січня
  • Який рекорд встановив євро
  • Скільки коштуватиме злотий

Національний банк України знизив офіційний курс долара на вівторок, 27 січня. Водночас курс євро та польського злотого суттєво зріс. Про це свідчать дані регулятора.

Курс долара США на 27 січня встановлено на рівні 43,13 грн/дол., що трохи нижче, ніж у понеділок, 26 січня (43,14 грн/дол.). Таким чином, гривня зміцнилася приблизно на 1 копійку.

відео дня

Натомість євро подорожчав майже на 41 копійку. Його курс зріс до 51,06 грн/євро проти 50,65 грн/євро днем раніше. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 21 січня - 50,72 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,96/43,01 грн/дол., а євро - 51,00/51,04 грн/євро.

Курс злотого на 27 січня

Також зріс курс польського злотого. НБУ встановив його на рівні 12,13 грн/злотий, що приблизно на 9 копійок вище, ніж 26 січня (12,05 грн).

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з доларом і євро в лютому - прогноз економіста

Директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що в лютому на курс долара та євро може вплинути загострення торговельних суперечок між США та ЄС.

За його прогнозом, в Україні долар очікується на рівні 42,6-43,5 грн, євро- 49-51,5 грн. Лєсовий зазначив, що різких стрибків валют очікувати не варто, оскільки обидві валюти мають статус світових резервних.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, НБУ оновив курси валют на 26 січня. Гривня трохи зміцнилася до долара, але послабилася щодо євро та злотого. Євро подорожчав до 50,65 грн.

Також 26 січня курс гривні до євро оновив рекорд. У банках євро продають у середньому по 51,41 грн/євро.

Фінансові аналітики радять українцям не зберігати всі заощадження в доларах. Оптимально - тримати у валюті не більше 50% коштів, а решту вкладати в гривневі інструменти, зокрема військові облігації, які гарантує держава.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

валюта курс валют обмін валют курс долара курс євро курс гривні курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Все може бути": нардеп оцінив шанси на завершення війни в Україні

"Все може бути": нардеп оцінив шанси на завершення війни в Україні

18:20Україна
Євро вперше злетів вище 51 грн, долар дешевшає: новий курс валют на 27 січня

Євро вперше злетів вище 51 грн, долар дешевшає: новий курс валют на 27 січня

17:25Економіка
Міста України закриють куполом від Шахедів: що зміниться для Києва, Харкова й Одеси

Міста України закриють куполом від Шахедів: що зміниться для Києва, Харкова й Одеси

16:24Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 січня (оновлюється)

Останні новини

18:25

Ціни підскочили на 15%: в Україні швидко дорожчає базовий продукт

18:20

"Все може бути": нардеп оцінив шанси на завершення війни в Україні

17:48

Чому не можна виливати окріп у раковину: сантехніки попереджають про небезпеку

17:46

Чому не можна привчати кота до туалета – відповідь здивує досвідчених господарівВідео

17:41

Названо доленосний місяць для України: коли завершиться війна

Діти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – МаксаковаДіти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – Максакова
17:25

Євро вперше злетів вище 51 грн, долар дешевшає: новий курс валют на 27 січня

17:24

"Якісна зміна, новий виток": Мозгова розкрила доленосну зустріч

17:17

Більше не в'язень ліжка: в якому стані Шумахер, якого не бачили 12 років

17:16

Росія і Китай не партнери: Максакова розповіла, ким для Пекіна є Путін

Реклама
16:49

Ожеледь та опади накриють Тернопільщину: про що попереджають синоптики

16:35

"Ревнощі, заздрощі": Денисенко розірвала стосунки із зірковою кумою

16:24

Міста України закриють куполом від Шахедів: що зміниться для Києва, Харкова й Одеси

16:18

ЗСУ дотиснули: окупанти покинули позиції на острові Олексіївка на Херсонщині

16:03

Замість червоного трикутника - маячок: з’явились нові вимоги до водіїв

16:00

"Треба діяти швидше": Зеленський вимагає негайних рішень для Києва

15:57

Чому нова техніка так швидко ламається: майстер з ремонту розкрив "секрет"Відео

15:37

Пострижена наголо: онкохвора Симоньян з'явилася без перуки

15:14

Як зрозуміти, що людині не можна довіряти: психологи розкрили 12 тривожних ознак

15:12

Довгоочікувана прем’єра мультфільму "Зоотрополіс 2" — з 27 січня вже на Київстар ТБ

15:02

Київщина повернулась до відключень світла за графіками, але є нюанс - ДТЕК

Реклама
14:48

НАБУ засекретило дані про премії та заохочення співробітників - документ

14:37

За його життя боролись 18 днів: помер рятувальник, який постраждав під час обстрілу

14:35

Розкол у Кремлі: відомо, що може змусити еліту РФ піти проти ПутінаВідео

14:17

"Може, будеш вдовою": ексчоловік Білозір розкрив, як намагався врятувати шлюб

14:01

Ракети були наші, кнопка — чужа: як Україну позбавили ядерної зброї

13:59

Професійна робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян, - експерт

13:59

Відмова від російського газу: в ЄС офіційно ухвалили важливе рішення

13:54

Помилка, яку роблять майже всі: де найкраще зберігати молоко у холодильнику

13:31

Уражені бази, НПЗ і скупчення окупантів: ЗСУ розгромили шість об'єктів РФ

13:26

Путін маніакально будує бункери: екс-депутат Держдуми РФ прямо назвала причинуВідео

13:09

Як пережити відключення світла: психотерапевт пояснив, що відбувається з психікою

12:47

"Питання часу": військовий розповів про намір росіян проникнути у важливе місто

12:41

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

12:29

"Сміливців немає": Максакова оцінила, чи можлива зміна влади в РФ у 2026 роціВідео

12:18

Гороскоп на завтра 27 січня: Скорпіонам - радісні новини, Водоліям - гнів

12:12

Не Туреччина і не Греція: де насправді народилася сучасна шаурма

12:09

Коли Стрітення і початок Великого посту: церковний календар на лютий 2026 року

11:54

Курс євро оновив історичний рекорд в Україні: скільки коштує валюта

11:40

Вдарить по бюджету українців: улюблена крупа скоро помітно додасть у ціні

11:37

Катя Кузнєцова заговорила про стосунки після розставання з росіянином - деталі

Реклама
11:21

У Кремлі заявили про помилку і назвали "принципову" умову для закінчення війни

10:54

Лише тиск може її змінити: в ISW розкрили реальну позицію РФ щодо війни

10:34

Китайський гороскоп на завтра, 27 січня: Щурам - роздоріжжя, Зміям - лінь

10:32

Відома точна дата: Україну скоро атакує нова магнітна буря

10:25

"Відплатить кожному": відомий комік пригрозив росіянам за страждання українців

10:19

Коли і кому підвищать пенсію в Україні: у Кабміні готують документ

10:00

Коли ситуація зі світлом має покращитись: озвучено обнадійливий прогноз

09:56

Гороскоп на лютий 2026 року: Тельцям – нестабільність, Стрільцям – перевірка

09:03

Ротару врятувала від окупації рідних відомої співачки: "Всі закидані бомбами"

08:55

Фахівці назвали найкращий час для живцювання троянд: як це зробити правильно

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти