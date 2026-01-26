Євро вперше злетів вище 51 грн, долар дешевшає: новий курс валют на 27 січня

НБУ підвищив офіційний курс євро до рекордної позначки.

Курс валют на 27 січня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Національний банк України знизив офіційний курс долара на вівторок, 27 січня. Водночас курс євро та польського злотого суттєво зріс. Про це свідчать дані регулятора.

Курс долара США на 27 січня встановлено на рівні 43,13 грн/дол., що трохи нижче, ніж у понеділок, 26 січня (43,14 грн/дол.). Таким чином, гривня зміцнилася приблизно на 1 копійку.

Натомість євро подорожчав майже на 41 копійку. Його курс зріс до 51,06 грн/євро проти 50,65 грн/євро днем раніше. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу євро в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 21 січня - 50,72 грн/євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,96/43,01 грн/дол., а євро - 51,00/51,04 грн/євро.

Курс злотого на 27 січня

Також зріс курс польського злотого. НБУ встановив його на рівні 12,13 грн/злотий, що приблизно на 9 копійок вище, ніж 26 січня (12,05 грн).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з доларом і євро в лютому - прогноз економіста

Директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що в лютому на курс долара та євро може вплинути загострення торговельних суперечок між США та ЄС.

За його прогнозом, в Україні долар очікується на рівні 42,6-43,5 грн, євро- 49-51,5 грн. Лєсовий зазначив, що різких стрибків валют очікувати не варто, оскільки обидві валюти мають статус світових резервних.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, НБУ оновив курси валют на 26 січня. Гривня трохи зміцнилася до долара, але послабилася щодо євро та злотого. Євро подорожчав до 50,65 грн.

Також 26 січня курс гривні до євро оновив рекорд. У банках євро продають у середньому по 51,41 грн/євро.

Фінансові аналітики радять українцям не зберігати всі заощадження в доларах. Оптимально - тримати у валюті не більше 50% коштів, а решту вкладати в гривневі інструменти, зокрема військові облігації, які гарантує держава.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

