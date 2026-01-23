Долар різко полетів вниз, а євро мчить вгору: новий курс валют на 26 січня

Націбанк України оновив офіційні курси валют.

Курс валют на 26 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Національний банк України оновив офіційні курси валют на понеділок, 26 січня. Гривня незначно зміцнилася щодо долара США, водночас послабилася до євро та польського злотого. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 26 січня встановлено на рівні 43,14 грн/дол. Порівняно з п’ятницею, 23 січня (43,17 грн/дол.), гривня зміцнилася приблизно на 3 копійки.

Натомість євро подорожчав майже на 13 копійок. Його курс зріс до 50,65 грн/євро проти 50,52 грн/євро наприкінці тижня.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,13/43,16 грн/дол., а євро - 50,62/50,63 грн/євро.

Курс злотого на 26 січня

Польський злотий також подорожчав. НБУ встановив курс на рівні 12,05 грн/злотий, що приблизно на 4 копійки вище, ніж у п’ятницю (12,01 грн).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара у 2026 році - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак у коментарі Главреду пояснив, що підстав для різкого стрибка курсу американської валюти наразі немає. Експерт наголошує, що міжнародна фінансова підтримка України зберігатиметься й надалі, а це є ключовим фактором валютної стабільності.

За словами Новака, Національний банк України має всі інструменти для утримання курсу гривні у 2026 році на рівні не вище 45 гривень за долар.

"З огляду на те, що фінансова підтримка України є і буде зберігатися, є всі можливості забезпечити стабільний курс гривні у 2026 році на рівні курсу, який є на кінець 2025 року" - розповів Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, НБУ на 23 січня підвищив курс долара. Водночас гривня зміцнилася щодо євро.

Також економіст Олексій Плотніков зазначає, що на початку січня 2026 року курс гривні до євро тримався вище психологічної межі, але підстав для різкого здешевлення євро наразі немає. Водночас він прогнозує, що офіційний курс може коливатися в межах 50,20-50,60 грн за євро, а в обмінниках - перевищити 51 гривню.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує відносну стабільність валютного ринку. За його оцінками, готівковий курс долара становитиме 42,8-43,5 грн, євро - 49-50,5 грн, а на міжбанку долар торгуватиметься в межах 42,6-43,6 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

