Долар і євро можуть змінити курс: банкір озвучив прогноз на 14-20 вересня

Нові атаки РФ по енергетиці можуть вплинути на валютний ринок України.

https://glavred.net/economics/kurs-dollara-i-evro-mozhet-izmenitsya-bankir-ozvuchil-prognoz-na-14-20-sentyabrya-10795532.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні з 14-20 вересня / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 14-20 вересня

Скільки коштуватиме євро

Що може вплинути на курс гривні восени

Український валютний ринок у період із 14 до 20 вересня навряд чи зазнає різкого погіршення. Водночас напередодні осінньо-зимового періоду ринок залишатиметься чутливим до нових атак РФ по енергетичній та критичній інфраструктурі. Про це розповів Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Яким буде курс долара та євро

За прогнозом Лєсового, у період 14-20 вересня долар на міжбанку може коливатися в межах 44,4-44,8 грн, а євро - 51-52,5 грн. На готівковому ринку американська валюта може перебувати в діапазоні 44,5-45 грн, євро - 51-52,5 грн.

відео дня

"Тому й цього разу ринок залишиться керованим із поступовими, а не різкими курсовими змінами. Воєнні обставини можуть швидко скоригувати будь-який прогноз, однак за нинішнього набору факторів долар у період 14-20 вересня навряд чи вийде за межі 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн", - зазначив Лєсовий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Щоденні коливання будуть невеликими: до 5-15 копійок на міжбанку, 10-20 копійок у банках та до 30 копійок в обмінниках. Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 10-15 копійок, а тижневі курсові відхилення - до 1-1,5%.

Що впливатиме на курс гривні

Одним із головних стабілізуючих факторів залишатиметься політика Національного банку. Регулятор використовуватиме режим керованої гнучкості та валютні інтервенції, щоб стримувати надмірний попит. За оцінкою банкіра, протягом тижня обсяг таких інтервенцій може становити близько 800 млн - 1 млрд доларів.

Водночас попит на валюту залишається вищим за пропозицію через значний імпорт. Напередодні холодів бізнес може нарощувати закупівлі пального, енергетичного обладнання та інших необхідних товарів. Додатковий попит також можуть створювати витрати на відновлення пошкодженої інфраструктури після російських атак.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Ще одним ризиком є зростання витрат українського бізнесу на логістику, енергетичну автономність, ремонт і резервне обладнання. Через це, за оцінкою Лєсового, у вересні ціни на окремі товари та послуги можуть зрости приблизно на 5%, а за різкого скорочення пропозиції через форс-мажорні обставини - до 10%.

"Війна змушує підприємства витрачати більше на логістику, енергетичну автономність, ремонт, резервне обладнання та адаптацію до нових умов роботи. Через це "воєнна інфляція" може ставати дедалі помітнішою навіть без істотного послаблення гривні", - пояснив він.

Валюта й ціни в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, клієнтка ПриватБанку поскаржилася на тривале очікування повернення коштів після збою при оплаті карткою в терміналі. Інцидент стався 6 серпня, клієнтка була змушена оплатити покупку повторно, а у банку називали терміни від 45 до 120 днів для відшкодування.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн попередив про можливе зростання цін на бензин і дизель в Україні. Він підкреслив, що ціни зростуть до кінця тижня через стрімке подорожчання нафтопродуктів на світовому ринку.

Національний банк України 10 вересня встановив новий офіційний курс валют. За повідомленням регулятора, курс долара становив 44,65 грн, а євро - 51,99 грн.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред