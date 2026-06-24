Долар може перетнути важливу позначку: до чого готуватися українцям

Уряд прогнозує поступове послаблення гривні та курс долара понад 50 гривень до 2029 року.

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Фінансисти очікують контрольоване зростання курсу долара / Колаж: Главред

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Уряд прогнозує курс долара понад 50 грн до 2029 року

Експерти допускають поступову девальвацію гривні

НБУ продовжує стримувати коливання валютними інтервенціями

Кабінет Міністрів представив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, у якій містяться ключові макроекономічні прогнози, зокрема щодо курсу гривні, рівня зарплат і параметрів державного бюджету. Про це повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.

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Документ презентував міністр фінансів Сергій Марченко за участі прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та членів уряду. У декларації передбачено два сценарії розвитку економіки — базовий, який враховує завершення активних бойових дій, та альтернативний, що передбачає продовження війни.

Навіть за базовим сценарієм уряд очікує подальшу девальвацію національної валюти. Згідно з прогнозом, середньорічний курс долара зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029 році. Наприкінці 2029 року курс може досягти приблизно 51,5 грн за долар.

Курс може зрости до 51 гривні

Фінансист та економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара може наблизитися до позначки 51 грн уже найближчими роками.

"Фіксований курс — це ненормально. Він зараз у нас існує виключно через війну. Бо під час війни ринкового курсу не буває", — зазначив Фурса.

За його словами, різка відмова від валютного регулювання може створити додаткові ризики для фінансової системи. Економіст переконаний, що зміни у валютній політиці мають відбуватися поступово.

"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", — сказав Фурса.

Підтримка гривні

Як зазначають аналітики інвестиційної групи ICU у щотижневому огляді фінансових ринків, на початку серпня Національний банк збільшив валютні інтервенції та одночасно зміцнив гривню до найвищого рівня за останні чотири місяці.

У перший тиждень місяця регулятор продав із міжнародних резервів 843 млн доларів для підтримки валютного ринку. Наступного тижня обсяг інтервенцій скоротився до 608 млн доларів.

"Зміцнивши курс гривні до рівня нижче 41,5 грн за долар на початку місяця, НБУ в основному утримував його в цьому діапазоні, а в п'ятницю курс ще більше зміцнився - до 41,34 грн/дол. Це мінімальний курс долара з 10 квітня. Водночас щодо євро гривня ослабла, тому загальний номінальний ефективний курс національної валюти залишився майже без змін", - уточнюють аналітики.

Експерти ICU вважають, що зміцнення гривні було частиною цілеспрямованої політики Нацбанку.

"Цілком можливо, що згодом НБУ допустить більшу волатильність курсу, щоб потім перейти до його поступового і контрольованого ослаблення", - припускають фахівці.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Девальвація до рівня, закладеного в бюджет

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ТСН.ua заявив, що нинішня курсова політика НБУ передбачає подальше поступове ослаблення гривні.

"У своїх попередніх прогнозах я не виключав, що Нацбанк продовжить повільно девальвувати гривню, створюючи "запас міцності" курсу на осінь для стримування інфляції", - підкреслив він.

За словами експерта, попит на валюту з боку бізнесу та населення перевищує пропозицію приблизно на 10–15%, що змушує регулятора активніше втручатися на міжбанківському ринку.

"Це вимагає від НБУ збільшення щотижневих продажів валюти на міжбанківському ринку для згладжування коливань. Нацбанк одночасно має контролювати інфляцію і поступово рухати курс гривні у бік показників, закладених у державному бюджеті (45,6 грн/долар)", - каже експерт.

Пендзин також припустив, що у другій половині року інфляція може прискоритися, а нинішній період створює можливість для контрольованої девальвації.

"Якщо це робити одночасно із зростанням цін, то інфляція може значно перевищити очікувані 10% за рік. Найближчий місяць, це середина липня, принесе ясність, чого очікувати від курсу. За моєю оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться", - підкреслив він.

Банкір не очікує різкого стрибка курсу

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН заявив, що найближчим часом долар навряд чи суттєво перевищить позначку 45 гривень.

За його словами, наприкінці червня на валютному ринку можливі короткострокові коливання, однак вони не свідчать про початок масштабної девальвації.

"В окремі банківські дні підсумкова різниця між нижніми та верхніми курсовими значеннями може сягати до 0,3 грн. Однак така амплітуда не доказ потужної девальвації. Це радше ознака підвищеної чутливості ринку до новин, підвищеного попиту на валюту серед імпортерів, переважно нафтотрейдерів, і поведінки учасників міжбанку", - каже банкір.

Лєсовий наголосив, що Національний банк продовжує працювати в режимі керованої гнучкості та має достатньо інструментів для стабілізації валютного ринку.

"Нацбанк продовжує працювати в режимі керованої гнучкості та має достатні інструменти для згладжування надмірних коливань. Протягом тижня регулятор може спрямувати на ринок близько 850-900 мільйонів доларів валютних інтервенцій для покриття підвищеного попиту", - наголосив він.

Крім того, банкір звернув увагу на ознаки сповільнення інфляції.

"Якщо в травні ціни зросли на 0,7-0,9%, то в червні очікується підвищення лише на 0,5%. Річна інфляція може сповільнитися до 7,9%", - вважає банкір.

Чи можливий різкий обвал гривні - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що наразі немає підстав очікувати різкого обвалу гривні до кінця 2026 року, попри війну та складну економічну ситуацію.

За його словами, суттєве погіршення курсової ситуації могло б статися лише за умов серйозного загострення на фронті. Водночас експерт зазначає, що нинішня ситуація не свідчить про наявність таких ризиків.

"Гіпотетично негативний сценарій міг би виникнути у разі дуже серйозного погіршення ситуації на фронті. Але на фронті, як ми бачимо, фактично відбувся перелом на користь України. Тому я не бачу надзвичайних форс-мажорних обставин, які могли б істотно підірвати курс гривні", - зазначив він.

Новак також звернув увагу на те, що курс гривні наразі залишається в межах прогнозних показників, закладених у державному бюджеті. Йдеться про рівень близько 45,5 гривні за долар.

Економіст підкреслив, що під час останнього перегляду держбюджету уряд не коригував прогноз щодо валютного курсу. На його думку, це свідчить про відсутність передумов для значних курсових коливань у найближчій перспективі.

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