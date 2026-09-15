В Україні перепишуть курс долара: що чекає на українців у 2027 році

Курс долара у бюджеті-2027 заклали на рівні 48,3 грн.

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Яким буде курс долара в 2027 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Уряд прогнозує 48,3 грн за долар на кінець 2027 року

Бізнес закладає в бюджети вищий курс - 49 грн

В Україні на кінець 2027 року заклали курс долара на рівні 48,3 грн, а середньорічний показник має становити 47,1 грн. Водночас український бізнес у фінансовому плануванні орієнтується на ще вищий курс. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Проєкт державного бюджету на 2027 рік уряд уже схвалив і зареєстрував у Верховній Раді. За розрахунками Кабміну, долар має подорожчати з 44,6 грн станом на 15 вересня 2026 року до 48,3 грн наприкінці наступного року.

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Водночас сам Железняк закликає не сприймати бюджетний показник як точний прогноз майбутнього валютного ринку.

"Так, нагадаю, що це нічого по факту не означає…..і ніколи уряд не вгадував з цим. Але чисто розрахунково курс в Бюджеті на наступний рік: 47,1 грн/$ середній по 2027 року, 48,3 грн/$ на кінець 2027", - зазначив Железняк.

Окремо валютні очікування на наступний рік оцінив український бізнес. За даними Європейської Бізнес Асоціації, отриманими в межах опитування "Прогнози бізнесу 2027", 98% компаній враховують у своїх планах сценарій продовження війни. Саме цей фактор залишається одним із ключових під час формування стратегії розвитку на наступний рік.

Очікування щодо загальної динаміки бізнесу залишаються стриманими: 39% компаній прогнозують негативні зміни, 34% не очікують суттєвої динаміки, а 27% розраховують на позитивний розвиток.

На цьому тлі компанії також враховують валютні ризики під час складання фінансових планів. Середній курс долара, який український бізнес закладає у бюджети на 2027 рік, становить 49 грн.

Європейська Бізнес Асоціація також зазначає, що головним запитом бізнесу до влади залишається боротьба з корупцією, поряд із питаннями безпеки та економічної стабільності.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара може зрости - коментар експерта

Долар в Україні може наблизитися до 51 грн уже найближчими роками. Такий прогноз озвучив фінансист та економіст Сергій Фурса. За його словами, валютна політика потребує поступових змін, оскільки різке послаблення контролю може створити додаткові ризики для фінансової системи.

Нинішній механізм формування курсу, на думку економіста, значною мірою пов'язаний із воєнними умовами. Після завершення війни Україна поступово повертатиметься до більш ринкової моделі.

"Фіксований курс - це ненормально. Він зараз у нас існує виключно через війну. Бо під час війни ринкового курсу не буває", - зазначив Фурса.

Водночас швидкий перехід до іншого валютного режиму може мати негативні наслідки для економіки. Саме тому, вважає фінансист, зміни варто проводити контрольовано, не допускаючи різких коливань.

Фурса також пов'язує майбутню динаміку гривні з необхідністю враховувати інфляційні процеси. На його думку, поступове послаблення національної валюти дозволить уникнути різкого одномоментного стрибка.

"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", - сказав Фурса.

Курс валют в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України оновив офіційні курси валют на 15 вересня і зафіксував зміну котирувань долара та євро. За даними регулятора, долар піднявся на 7 копійок і євро знизився на 11 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий заявив, що валютний ринок у першій половині вересня залишиться відносно стабільним попри ризики для енергетичної інфраструктури. За прогнозом, долар з 7 по 13 вересня коливатиметься в межах 44,3-44,8 грн, а євро - 51,5-52,5 грн.

Водночас, він зазначав, що напередодні осінньо‑зимового періоду ринок залишатиметься чутливим до нових атак РФ по інфраструктурі. За прогнозом Лєсового, у період 14-20 вересня долар на міжбанку може коливатися в межах 44,4-44,8 грн, а на готівковому ринку - 44,5-45 грн.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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