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Затишшя перед бурею: як довго НБУ утримає курс долара нижче 45 грн

Анна Ярославська
16 вересня 2026, 09:59
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Фінансові аналітики прогнозують стабільність міжбанківського курсу в межах 44,5–45,2 грн за долар. Однак ситуація може змінитися.
Затишшя перед бурею: як довго НБУ утримає курс долара нижче 45 грн
Курс долара до кінця вересня - чому гривню рятують лише інтервенції Нацбанку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Який прогноз курсу долара до кінця вересня
  • Чому аналітики говорять про затишшя перед бурею
  • Чи варто купувати чи продавати валюту саме зараз

Національний банк утримує долар нижче позначки 45 грн виключно за рахунок щоденних вливань валюти з резервів, і цей ресурс вичерпується: лише за серпень регулятор продав на міжбанківському ринку 4,85 млрд доларів, що дорівнює 5% золотовалютних резервів. Фінансові аналітики прогнозують стабільність офіційного курсу до кінця вересня в діапазоні 44,5–45,2 грн за долар, однак попереджають про високі ризики девальвації восени, пише ТСН.

Перші два тижні вересня минули під знаком постійного тиску на гривню з боку учасників торгів, який щоразу нівелювався діями регулятора. При цьому готівковий сегмент залишався спокійним щодо цін продажу.

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"Два тижні вересня на валютному ринку України - це чергові інтервенційні "анаболіки", які не дають можливості ані долару, ані євро продемонструвати зростання. Щодня продавці та покупці на міжбанківському ринку намагалися підштовхнути курс вгору, але нова порція продажу валюти Нацбанком повертала долар ближче до 44,5 грн", - зазначив член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Показники активності населення залишаються аномально високими попри зовнішній спокій ринку: середньодобовий обсяг купівлі валюти знизився на 0,4% - до 96,2 млн доларів, обсяг продажу зріс на 0,1% - до 67,1 млн доларів. Дефіцит операцій населення з готівкою скоротився на 1,3% - до 29,1 млн доларів, що на 20% перевищує середні показники цього року.

Що визначатиме курс у другій половині вересня

Друга половина місяця буде насичена рішеннями, здатними змінити конфігурацію ринку: ставки Центробанку ЄС, Федеральної резервної системи США та НБУ, голосування у Верховній Раді щодо законопроектів про зовнішню допомогу, а також подання Кабміном проєкту держбюджету на 2027 рік. Серед фундаментальних загроз Шевчишин виділяє призупинені надходження, стрімке скорочення резервів, необхідність заміщення знищеного виробництва імпортом та нестачу 80 млрд грн на посів озимих.

"Наші порти на Чорному морі залишаються закритими, хоча спостерігається певне поліпшення щодо відправки зерна порівняно з серпнем. Але негативний фактор додався через зростання світових цін на нафту. Попри це, мій прогноз щодо долара до кінця вересня залишається без змін: НБУ триматиме курс, доки це можливо, і конвертуватиме резерви в гривну для фінансування видатків держбюджету", - прогнозує аналітик.

За його розрахунками, міжбанківський курс утримається в межах 44,50–44,85 грн, і саме подолання верхньої межі відкриє шлях до 45 грн і вище. Готівковий долар він бачить у діапазоні 44,75–45,25 грн, євро - 51,5–52,5 грн.

Схожих показників очікує й експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин - 44,5–45 грн за долар і 51,5–52 грн за євро. Причина жорсткого контролю, на його думку, суто бюджетна.

"НБУ вирішує свої завдання, одне з яких - збалансування державного бюджету. Якщо зараз дозволити курсу долара піднятися до 46 грн/долар і вище - відбудеться стрімке прискорення інфляції. Це насамперед вдарить по найбеззахисніших верствах населення, тому що Україна зараз залежить від імпорту: це, передусім, пальне та енергоносії", - підкреслює Пендзин.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський, вважає, що розстановку сил визначатимуть два фактори - розрив між експортом та імпортом і політика регулятора. Його прогноз на найближчі два тижні - коливання на міжбанківському ринку в межах 44,5–45,2 грн за долар.

"Валюти в країну надходить менше, а попит на неї зростає, зокрема й на готівковому ринку. Неважко передбачити: попит на валюту зростатиме й надалі, і, зрештою, регулятор не зможе його задовольнити. Це означає девальвацію гривні", - попереджає Забловський.

Продавати чи купувати валюту

Ключовим фактором ризику для гривні стає ситуація в парламенті. Для розблокування зовнішнього фінансування депутатам необхідно ухвалити 26 законів, а через провал попередніх голосувань під загрозою недоотримання опинилися 29,5 млрд доларів - ці кошти є критично важливими для фінансування військових та соціальних витрат до кінця 2026 року.

"Найневідкладніші закони стосуються боротьби з корупцією: реформа Вищого антикорупційного суду, робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів, діяльність Нацкомісії з цінних паперів, а також реформування "Укрзалізниці", посилення перевірок для ФОП. Інакше нас чекає друкування грошей і швидке знецінення гривні", - стверджує Пендзин.

Він припускає, що вже в жовтні доведеться ухвалювати рішення про поступовий вихід з гривневих інвестиційних інструментів. Натомість Шевчишин радить накопичувати валюту, розглядаючи це не як спосіб заробітку, а як захист заощаджень від знецінення, і не поспішати продавати долари та євро, доки курс не зростає.

Забловський називає передчасною відмову від гривневих інструментів, проте наполягає на формуванні недоторканного резерву.

"Це готівкова гривня та валюта (у пропорції 50/50) на суму, що становить не менше трьох місяців базових витрат сім’ї. Гроші мають бути миттєво доступні у разі надзвичайної ситуації. Усе, що перевищує цю суму, найвигідніше тримати в облігаціях внутрішньої державної позики", - радить він.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - новини

Як писав Главред, 16 вересня Національний банк України оновив офіційні курси валют. Курс долара дещо зміцнився щодо гривні, а євро продемонстрував незначне зниження.

У середу офіційний курс долара США зміцнив свої позиції щодо гривні. НБУ підвищив курс американської валюти на 2 копійки - до 44,63 гривні за долар.

Курс євро в середу продемонстрував незначне зниження. Офіційний курс європейської валюти в середу встановлено на рівні 51,51 гривні за один євро, тобто на 1 копійку менше, ніж 15 вересня.

В Україні на кінець 2027 року заклали курс долара на рівні 48,3 грн, а середньорічний показник має становити 47,1 грн. Водночас український бізнес у фінансовому плануванні орієнтується на ще вищий курс. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Фінансист і економіст Сергій Фурса прогнозує, що курс долара в Україні може наблизитися до 51 грн уже в найближчі роки. За його словами, валютна політика потребує поступових змін, оскільки різке послаблення контролю може створити додаткові ризики для фінансової системи.

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Про персону: Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року.

Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту.

У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс.

Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК.

Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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